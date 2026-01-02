Milli Piyango sonuçları sıralı tam liste gündemde en çok araştırılanlardan biri oldu. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi, 31 Aralık Çarşamba akşamı yapıldı. Noter huzurunda gerçekleştirilen ve canlı olarak yayınlanan dev çekiliş sonrası 2026 Milli Piyango sonuçları açıklandı. Büyük ikramiye 3 çeyrek bilete isabet etti. 800 milyon TL'lik ikramiyeyi kazananlar İstanbul Esenyurt, Ümraniye ve Konya Akşehir'den çıktı. Yılbaşı biletinize ikramiye isabet edip etmediğini Milli Piyango sorgulama ekranı ile hızlı bir şekilde kontrol edebilirsiniz. Peki, Milli Piyango bilet sorgulama nasıl yapılır? İşte, 20256 Milli Piyango sonuçları hızlı bilet sorgulama ekranı ve sıralı tam liste…

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SIRALI TAM LİSTE YAYINLANDI

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi, 31 Aralık Çarşamba günü saat 18.30'da başladı. Saat 18.30-22.00 aralığında yapılan çekilişlerde 1.600 TL - 80.000.000 TL ikramiye kazanan bilet numaraları belli oldu.

Saat 23.15 -23.30 aralığında ise büyük ikramiye olan 800.000.000 TL ile amorti çekilişi yapıldı. Çekilişin tamamlanmasının ardından Milli Piyango sorgulama işlemleri hız kazandı. İşte, 2026 Milli Piyango sonuçları ile kazandıran tüm numaralar;