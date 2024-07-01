Bir televizyon klişesi: Yabancı dizilerde polislerin hep donut yemesinin sebebi!
Televizyon dizilerinde polislerin donut yemesi, yıllardır süregelen ve dikkat çeken bir klişe. İzleyiciler, hemen hemen her polis bulunan dizi veya filmde tatlı yeme anına şahit oluyor. Peki, bu yaygın görüntünün sebebi nedir ve nereden ortaya çıkmıştır? İşte, bu alışkanlığın kökenine dair merak edilenler...
İzlediğiniz yabancı dizilerde veya filmlerde hep rastladığınız klişelerin kökenini hiç merak ettiniz mi? Sıkça karşımıza çıkan detaylardan olan polislerin donut yiyip yanında kahve içmesi, uzun zamandır konu alınan bir sahne. Haberimizde donutlar ve polisler arasındaki bu bağın ne zaman başladığından neden donut yediklerine kadar birkaç bilgiyi derledik. İşte, detaylar...
GECE BOYUNCA AÇIK RESTORANLAR YOKTU
Benzin istasyonundaki marketler yaygınlaşmadan önce, gece vakti yiyecek seçenekleri sınırlıydı. Yani gece boyunca açık restoranlar ve fast food lokantaları henüz ortalıkta yoktu. 1960'larda ABD'deki restoranların yalnızca yüzde 10'unun bütün gece açık olduğu tahmin ediliyor.
POLİSLER GENELDE GECELERİ DEVRİYE ÇALIŞIYORDU
Polisler 1950’lere kadar arabaya sahip değildi ve geceleri yürüyerek devriye geziyorlardı. Bu yüzden kötü hava koşullarından kurtulmak veya bir süre oturup dinlenmek için bir yere ihtiyaç duyduklarında genellikle bir donut dükkânı veya bir kamyon durağında tüm gece açık bir akşam yemeği seçeneğini tercih ediyorlardı.
Ekip arabaları geldikten sonra bile polisler evrak işlerini tamamlamak, formları doldurmak ve rapor yazmak için genellikle sessiz bir masaya ihtiyaç duyuyordu bu yüzden yine konut dükkanlarına gidiyorlardı.
FIRINLAR GECE AÇIK OLDUĞUNDAN SOYGUNLARIN HEDEFİYDİ
Donut dükkanları ya bütün gece açıktı ya da şafak vakti açılan ilk işletmelerdi. Tek bir fırıncı, 9'dan 5'e kadar olan kalabalığın işe giderken alması için taze hamur işlerini hazır hale getirmek için bütün gece çalışmak zorundaydı. Bu durum onları soygunların ana hedefi haline getirdi.
FIRINLAR POLİSLERE BEDAVA DONUT VERİYORLARDI
Sürekli soyguna uğrayan fırıncılar, çareyi polislerden yararlanmakta buldu. Yani sürekli polis arabalarının devriye gezdiği veya polislerin uğrak noktası olan yerlere soyguncular gelmezdi bu sebeple fırıncılar polisin ilgisini çekmek istedi. Çoğu zaman fırınlar, donutları ve kahveyi ücretsiz sağlıyordu. Hatta bazı fırınlar polis memurlarının toplanması için özel alanlar bile ayırdı. Sonuçta güvenlik görevlisi tutmaktan daha ucuzdu.
KÜLTÜREL BİR İLİŞKİYE DÖNÜŞTÜ
Kolayca taşınabilen ve karbonhidrat deposu olan donutlar, kahveyle birlikte canlandırıcı etki veriyordu bu yüzden bu durum seneler içinde yayılmaya devam etti. Yani, dizilerde sürekli görülen polislerin hep donuk yemesi olayının altında yıllardır süregelen bir kültür yatıyor denebilir.
Kaynak: The Fact Site