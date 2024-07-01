Bir televizyon klişesi: Yabancı dizilerde polislerin hep donut yemesinin sebebi!

POLİSLER GENELDE GECELERİ DEVRİYE ÇALIŞIYORDU

Polisler 1950’lere kadar arabaya sahip değildi ve geceleri yürüyerek devriye geziyorlardı. Bu yüzden kötü hava koşullarından kurtulmak veya bir süre oturup dinlenmek için bir yere ihtiyaç duyduklarında genellikle bir donut dükkânı veya bir kamyon durağında tüm gece açık bir akşam yemeği seçeneğini tercih ediyorlardı.