Bir tutam saç ile kanlı mektubun hikayesi yürek burkuyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerYaşam
ABONE OL

Bir tutam saç ile kanlı mektubun hikayesi yürek burkuyor

Gaziantep Panorama 25 Aralık Müzesi'nde sergilenen ve Antep savunmasında şehit olan Maraşlı Hüseyin’in nişanlısına yazdığı kanlı mektup ile bir tutam saçın hikayesi ziyaretçileri hüzünlendiriyor

Bir tutam saç ile kanlı mektubun hikayesi yürek burkuyor
İHA

Gaziantep Panorama 25 Aralık Müzesi'nde, gazi ve şehit yakınlarının bağışladığı eşyalar, Antep savunmasına şahitlik eden binalardan kalma kapılar, pencereler, mücadelede kullanılan silahlar ve o dönemde kullanılan kıyafetler yer alırken, savaş döneminde yaşanan hikayelerde ziyaretçileri derinden etkiliyor.

İHA'nın haberine göre kanlı mektup ve bir tutam saçın hikayesi ise müzenin en gözde eseri konumunda. Mektubun başkahramanları ise Maraşlı Hüseyin ile nişanlısı Emu.

Hüzünlü hikayeye göre Maraş’ın kurtulmasının ardından Antep direnişine katılan Hüseyin, çatışmalarda ağır yaralanır. Hüseyin nişanlısı Emu’ya yazdığı mektup ile Emu’nun verdiği bir tutam saçı ailesine teslim etmesi için yanında bulunan Merkez komutanı Kilisli Arslan Bey’e verir. Ancak Arslan Bey ailesini bulamayınca mektubu Ankara’ya gönderir.

"MEKTUP BİRLİK VE BERABERLİĞİN GÖSTERGESİ"

Mektubun Anadolu’da birlik ve bütünlüğün göstergesi olduğunu ifade eden Panorama 25 Aralık Müzesinin Müdürü Murat Dağ, “Şu anda gördüğümüz mektup aslında milli mücadele döneminde birlik beraberlik içinde ne gibi bir mücadelenin verildiğinin göstergesidir” dedi.

"BENİ BEKLE ŞEHİT OLMAZ VE GELİRSEM SENİNLE EVLENİRİM"

Dağ, Hüseyin’in mektupta nişanlısı Emu’ya şehit olmazsam seninle evlenirim diye yazdığını belirterek, “Bu mektupta Maraşlı Hüseyin Maraş kurtulduktan sonra Antep’in kurtuluşu için çatışmaya geliyor. Ve burada şehit düşüyor. Hüseyin, şehit düşmeden önce nişanlısı Emu’ya yazdığı mektup burada sergileniyor. Bu mektupta diyor ki ‘ben Çanakkale’de savaştım. Maraş’ta savaştım şimdi de Antep’te çatışıyorum. Beni bekle şehit olmaz ve gelirsem seninle evlenirim diyor” şeklinde konuştu.

"ANNESİNİN VASİYETİNİ YERİNE GETİRİYOR"

Hüseyin’in annesinin vasiyetini yerine getirdiğini ifade eden Dağ, “Tabi Hüseyin annesinin vasiyetiyle buraya geliyor. Annesi ona diyor ki, ‘Dayını Rusya’da babanı Balkanlar’da kardeşlerini de Maraş’ta şehit verdik. Antep’e git ve Fransızları oradan def et diyor.’ Çünkü Hüseyin askerlik hizmetinden sonra köye dönemiyor. Köyüne Ermeni birisi hakim döndüğünde onu öldürecekti” ifadelerini kullandı.

"YARALIYKEN MEKTUBU ARSLAN BEY'E TESLİM EDİYOR"

Hüseyin’in yaralıyken mektubu Kilisli Arslan Bey’e teslim ettiğini belirten Dağ, “Bunun üzerine Hüseyin Fransızlara karşı Antep’i savunmak için buraya geliyor. Ve o çatışmaların birinde şehit düşüyor. Vurulduğunda yanında merkez komutanı Kilisli Arslan Bey var. Can çekiştiği sırada nişanlısına yazdığı mektup ve Nişanlısı Emu’dan aldığı saçı ailesine ulaştırması için Arslan beye teslim ediyor” ifadelerine yer verdi.

"ARSLAN BEY AİLEYE ULAŞAMIYOR"

Mektubu alan Arslan Bey’in aileyi bulamadığını vurgulayan Dağ, “Arslan bey Hüseyin’in şahadetinden sonra ailesini bulamıyor. Bunun üzerine Arslan bey emaneti Ankara Müzeler Genel Müdürlüğüne gönderiyor. Bu mektup ile saç en son İnkılap Tarihi müzesindeydi. Yapılan çalışmalar sonucu biz bunu müzemize kazandırdık” sözcüklerini kullandı.

"KAN HÜSEYİN'İN SAÇ EMU'NUN"

Mektubun üzerindeki kanın Hüseyin’e ait olduğunu saçında nişanlısı Emu’nun saçı olduğunun altını çizen Müze Müdürü Dağ, “Mektubun içinde Hüseyin’in Emu’ya yazdığı duygular var. Önce vatanın kurtulması gerektiği vurgusu var. Buradaki saç Hüseyin’in nişanlısı Emu’ya aittir. Mektup ve üzerindeki kanda Hüseyin’e aittir” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kara gömülen Yukarıyongalı köyünü kare kare fotoğrafladılar
YAŞAMKara gömülen köyü, kare kare fotoğrafladılar
Yer: Düzce... Altyapı çalışmasında şans eseri bulundu - Haberler
YAŞAMYer: Düzce... Altyapı çalışmasında şans eseri bulundu
Yüzü parçalanmış kedi düğmelerle tedavi edildi
YAŞAMYüzü parçalanmış kedi düğmelerle tedavi edildi
Süper Loto sonuçları 2 Mart 2021 - Milli Piyango Süper Loto çekilişi sonucu sorgulama ekranı
YAŞAM2 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları
Günlük burç yorumları! 3 Mart 2021 Çarşamba
YAŞAMGünlük burç yorumları!
SON DAKİKA Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI 2 Mart - Süper Loto büyük ikramiye ne kadar? Sonuç sorgulama
YAŞAMSüper Loto sonuçları açıklandı 2 Mart!
Safranbolu'da gizli geçit bulunmuştu... Karabük Valiliği'nden açıklama
YAŞAMSafranbolu'da bulunmuştu... Karabük Valiliği'nden ...
Sandıkta bulundu... Şifresi 300 yıl sonra çözüldü! - Haberler
YAŞAMSandıkta bulundu... Şifresi 300 yıl sonra çözüldü!
Türkiye'nin oksijen deposu: Karabük'ün 'orman denizi'
YAŞAMKarabük'ün orman denizi! Dünyada az yerde bulunuyor
Emir Dağları'ndaki yılkı atları drone ile görüntülendi
YAŞAMEmir Dağları'nda drone ile görüntülendiler