Bir Umut Yeter dizisi Cumartesi günleri ekrana geliyor. Bir Umut Yeter son bölümü ile geçtiğimiz Cumartesi günü yani 20 Ekim'de ekrana geldi. Medyada yer alan tartışmalar sonrası Bir Umut Yeter dizisinin yayından kaldırılacağı yönünde haberler yer aldı. Peki; Bir Umut Yeter kaldırıldı mı? Bir Umut Yeter final mi yaptı? İşte detaylar...

BİR UMUT YETER YAYINDAN KALDIRILDI MI?

Bir Umut Yeter dizisi son bölümü olan 4. bölümü ile geçtiğimiz Cumartesi günü ekrana gelmişti. Dizinin yayınlandığı Kanal D'nin 27 Ekim Cumartesi yayın akışından Bir Umut Yeter dizisi çıkarıldı. Ve diğer günlerin yayın akışı içerisinde dizinin ismi yer alamadı. Dizinin izleyicileri "Bir Umut Yeter final mi yaptı?" sorusuna cevap arıyor. Dizinin 6. bölümde final yapması bekleniyor. Ancak, dizinin yayın akışından kaldırılmış olması final bölümünün yapılıp yapılmayacağı sorularını da beraberinde getirdi.

Öte yandan konu ile ilgili Kanal D ve dizinin yapımcı firmasından henüz bir açıklama geldi.

BİR UMUT YETER SON BÖLÜM ÖZETİ (4. BÖLÜM)

Bir Umut Yeter son bölümde (4. bölüm) Elif, beş yıl önce bir mucize eseri kıyıya vuran bir teknenin içinde bulup, ölü doğan bebeklerinin yerine koydukları oğullarının gerçek annesinin Derya olduğunu öğrendiğinde, gerçekleri kabul etmek istemez. Yılmaz ise vicdanıyla girdiği büyük savaşın yanında, evde de Elif’in Umut’a olan hastalıklı tutkusu ve gerçekleri kabul etmeyen katı tutumu ile baş etmeye çalışmaktadır. Tüm bunlardan habersiz olan Derya, Dilek'in ona oynadığı bir oyunla mektubu ele geçirir. Artık Derya için hiç bir şey eskisi gibi olmayacaktır!

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