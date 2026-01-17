Habertürk
        Efsanevi 'James Bond' oyuncusu Pierce Brosnan, 73 yaşında ölümlülük üzerine yaptığı samimi itiraflarla hayranlarını duygulandırdı. Hayatının kalanını dolu dolu yaşama kararı alan Brosnan, kendisini hayata bağlayan en büyük güçleri açıkladı

        Giriş: 17.01.2026 - 23:43 Güncelleme: 18.01.2026 - 00:04
        Bir ustadan hayat dersi
        Dünyaca ünlü İrlandalı oyuncu, sinemanın unutulmaz 'James Bond'u Pierce Brosnan, son dönemde yaptığı açıklamalarla hayranlarını hem duygulandırıyor hem de düşündürüyor

        73 yaşındaki Pierce Brosnan, hayatın kaçınılmaz sonuna dair beslediği samimi hisleri ilk kez bu kadar net dile getirdi.

        Ölüm gerçeğiyle yüzleştiğini ve bu düşüncenin artık zihninin bir köşesinde hep yer ettiğini belirten Pierce Brosnan, yaklaşan sona dair şu ifadeleri kullandı: Saatin tik taklarını duyuyorum. Bu serüvende epey yol kat ettim. Artık kum saatinin dolmaya başladığını kabul ediyorum. Geriye kalan hayatımı dolu dolu yaşamaktan başka ne yapabilirim ki...

        Bu sözler, usta oyuncunun bir sağlık sorunu olup olmadığına dair endişe yaratsa da, yakın çevresi Pierce Brosnan'ın sadece ölümlülük konusunda dürüst davranmayı seçtiğini ve hayatı yavaşlatmak yerine her anın kıymetini bilmeye odaklandığını vurguladı.

        Pierce Brosnan, bu varoluşsal düşüncelerle başa çıkmak için iki büyük kaleye sığınıyor; mesleği ve ailesi. Çalışmanın kendisini ayakta tuttuğunu söyleyen Brosnan; "Yaratıcılık beni hayatta tutan yegâne şey" diyerek mesleğine olan tutkusunun altını çizdi.

        2001'den bu yana mutlu bir evlilik sürdürdüğü eşi Keely Shaye Smith, Pierce Brosnan’ın en büyük destekçisi. Brosnan; Dylan ve Paris adındaki oğullarının yanı sıra, evlatlık çocukları ve torunlarıyla geniş bir aileye sahip olan oyuncu, teselliyi sevdiklerinde buluyor.

        Pierce Brosnan, kariyeri boyunca 5 'James Bond' filminde rol aldı.

