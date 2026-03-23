Deveciler Derneği Başkanı Sadık Varol da "Türkiye genelinde şap hastalığı nedeniyle güreşler yapılamadı. Sezonun son günlerinde bu güreşimizi yaptık. Tüm arkadaşlarımız imece ile bu işe destek oldu. Kimse para talep etmedi. Güreşimiz çok iyi oldu. Çok seyirci var. Seyirci bu güreşleri özlemiş. Herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.