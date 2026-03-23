        Haberler Gündem Güncel Bir yıl sonra antrenman güreşi ile döndüler | Son dakika haberleri

        Bir yıl sonra antrenman güreşi ile sahalara geri döndüler

        Yurt genelinde şap salgını nedeniyle deve güreşleri bu yıl yapılamazken, Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde sezonun son günlerinde düzenlenen antrenman güreşleri büyük ilgi çekti. Pelitköy arenasında düzenlenen güreşlere, üç ilden de develer katıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.03.2026 - 13:01 Güncelleme:
        Yurt genelinde şap salgını nedeniyle deve güreşleri bu yıl yapılamazken, Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde sezonun son günlerinde düzenlenen antrenman güreşleri yoğun ilgi gördü.

        İlçe merkezine 9 kilometre uzaklıktaki Pelitköy Mahallesi'nde düzenlenen güreşlerde kıran kırana güreşler olurken, bazı develerde kaçmayı tercih etti. Görevliler bazı develeri ayırmakta zorluk çekti.

        Güreşleri Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ile Belediye Meclis Başkan vekili Tarık Erdil, Deveciler Derneği Başkanı Sadık Varol ve yaklaşık 2 bin güreş sever izledi.

        Şap hastalığı nedeniyle sezonda güreş yapılamadığını kaydeden Belediye Meclis Başkan Vekili Tarık Erdil, "Bu sene şap nedeniyle güreşler sekteye uğradı. Sezonun son günlerinde bugün antrenman güreşi yapalım istedik. Ama, güreşler çok ilgi gördü. İzmir, Muğla ve Çanakkale' den develer geldi. Gelen arkadaşlar hiçbir ücret talep etmedi. Adeta bu güreş için seferberlik yaptılar. Araç parası bile talep edilmedi. Hepsi bu kültürün yaşatılması için destek oldular. Güreşleri çok sayıda insan izledi. Herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

        Deveciler Derneği Başkanı Sadık Varol da "Türkiye genelinde şap hastalığı nedeniyle güreşler yapılamadı. Sezonun son günlerinde bu güreşimizi yaptık. Tüm arkadaşlarımız imece ile bu işe destek oldu. Kimse para talep etmedi. Güreşimiz çok iyi oldu. Çok seyirci var. Seyirci bu güreşleri özlemiş. Herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

        #balıkesir haberleri
        #deve güreşi
