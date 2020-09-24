Bir Zamanlar Çukurova son bölümü izleyicisi ile buluştu. ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın 65. bölümünde, Demir, çocuklarını saklamaya da Züleyha'yı cezalandırmaya da devam ediyor!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 66. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Zamanlar Çukurova 66. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 65. SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Cezaevinden çıkmış olsa da Demir’in gözündeki cezasını şimdi konakta çekmeye devam eden Züleyha, hala evlatlarına hasret! Demir, çocuklarını saklamaya da Züleyha’yı cezalandırmaya da devam ediyor! Demir’in, “Züleyha’nın evde hizmetli olarak kalması” emrine Hünkar bile karşı duramadı.

Nefes kesen bölümün finalinde Züleyha, Yılmaz’a gerçekleri anlattı! Yaşanan onca acıdan, defalarca evlatları ile tehdit edildikten ve ölümden döndükten sonra, Züleyha her şeyi göze aldı ve Yılmaz’a, Adnan’ın babası olduğunu söyledi! Yılmaz şimdi Züleyha’nın korktuğu gibi öfkesinden deliye dönüp yakıp yıkacak mı? Züleyha’yı ve oğlunu alıp gidecek mi? Züleyha, Yılmaz’ı durdurmak için ne yapacak?

HÜNKAR’IN ACISI VE ÖFKESİ NELERİ YIKACAK?

Evladı için pek çok kişinin kaderiyle oynamanın vicdan azabını çeken Hünkar, şimdi bir de oğlunun kalbine sapladığı acıyla baş etmeye çalışıyor! Yıllarca eşinin sadakatsizliğini sineye çeken Hünkar, aynı sadakatsizlikle şimdi anne olarak karşı karşıya! Demir’in yıllardır Sevda’yla dert ortağı olduğunu öğrenmesiyle geçmişiyle yeni bir hesaplaşmaya girişen Hünkar, ilk hesabı eşinin adıyla görecek!