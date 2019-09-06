Bir Zamanlar Çukurova ne zaman başlıyor? Bir Zamanlar Çukurova 36. yeni sezon fragmanı yayınlandı

Sezon finalinde beklenmeyen gelişmelere yer veren Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni sezon başlangıç tarihi merak konusu oldu. İşte Bir Zamanlar Çukurova dizisiyle ilgili tüm ayrıntılar...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA DİZİSİNİN SEZON FİNALİNDE NE OLDU?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin sezon finalinde Müjgan ile Yılmaz evlenmişti. Düğün öncesinde karşılaşan Demir ve Yılmaz arasında yine silahlar çekilir. Demir'in silahı bırakması için gerektiğini konuşmak için Hünkar'a giden Fekeli onu da düğüne davet eder.

Konak’ta ise işler çığırından çıkmıştır. Züleyha’nın hamileliği tüm sırların da ortaya çıkmasını tetikleyecektir. Demir en başından bu yana tüm yalanlardan haberdar olduğunu itiraf eder ve üzerine bir de Züleyha’yı iffetsizlikle suçlar.

Saniye ve Gaffur cephesinde de savaş devam etmektedir. Saniye Gaffur’u evden atar. Konağın bahçesindeki duvar yıktırılınca, Gaffur'un zulası ortaya çıkar ve zulada sakladığı sahte kimlikler ile Züleyha'nın mektubu Yılmaz'ın eline geçer.

Tüm karmaşaya rağmen düğün gerçekleşir. Hünkar, Fekeli ile yan yana düğüne katılır. Müjgan mutlu, Yılmaz ise şaşkındır! Düğüne katılan İstanbul’dan gelen misafirler herkesi bir geceliğine bile olsa, güzel şeylere yaşamaya inandıracaktır.

Züleyha, artık hayatına o konakta devam etmek zorunda kalacağını düşünürken, Yılmaz da aklından Züleyha’yı tamamen çıkarmaya çalışır.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Bir zamanlar Çukurova dizisinin yeni sezon tarihi hakkında henüz ne bir açıklama gelmezken yeni sezondan ilk fragmanı yayınlandı. Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü 36. fragmanında Züleyha'nın mektubunu okuyan Yılmaz ne yapacak? Bundan sonra neler yaşanacak?

İşte Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 36. bölüm fragmanı: