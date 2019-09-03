Bir Zamanlar Çukurova ne zaman başlıyor 2019? Soruları çığ gibi büyüyor. Yayınlandığı ilk günden itibaren hatırı sayılır bir izleyici kitlesine ulaşan Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümleri büyük bir heyecanla bekleniyor. Züleyha'nın başından geçen olayları konu alan Bir Zamanlar Çukurova ile ilgili ayrıntılar haberimizde...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA NE ZAMAN BAŞLIYOR 2019

Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümlerinin ne zaman başlayacağı ile ilgili henüz kanal tarafından açıklama yapılmadı.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

'Bir Zamanlar Çukurova' da ortalık iyice karıştı! Sevilerek izlenen dizi bu bölümle beraber sezon finaline giriyor. Nihayet düğün günü gelmiştir! Müjgan telli duvaklı gelin olur! Düğün öncesinde Yılmaz ve Demir karşılaşır. Yine silahlar çekilir. Demir'in silahı bırakması gerektiğini konuşmak için Hünkar'a giden Fekeli, onu da düğüne davet eder! Konak'ta ise işler çığırından çıkmıştır. Züleyha'nın hamileliği tüm sırların da ortaya çıkmasını tetikleyecektir. Demir en başından bu yana tüm yalanlardan haberdar olduğunu itiraf eder! Züleyha'yı iffetsizlikle suçlar! Saniye ve Gaffur cephesinde de savaş devam etmektedir. Saniye Gaffur'u evden atar. Konağın bahçesindeki duvar yıktırılınca, Gaffur'un zulası ortaya çıkar ve zulada sakladığı sahte kimlikler ile Züleyha'nın mektubu Yılmaz'ın eline geçer. Tüm karmaşaya rağmen düğün gerçekleşir. Hünkar, Fekeli ile yan yana düğüne katılır. Müjgan mutlu, Yılmaz ise şaşkındır! Düğüne katılan İstanbul'dan gelen misafirler herkesi bir geceliğine bile olsa, güzel şeylere yaşamaya inandıracaktır. Züleyha, artık hayatına o konakta devam etmek zorunda kalacağını düşünürken, Yılmaz da aklından Züleyha'yı tamamen çıkarmaya çalışır.