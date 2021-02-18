Bir Zamanlar Çukurova nerede çekiliyor? İşte Bir Zamanlar Çukurova dizisi çekildiği yerler

Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın Yönetmenliğini ise Faruk Teber'in üstlendiği Bir Zamanlar Çukurova izleyici tarafından sevilerek izleniyor. ATV' de yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova nerede çekiliyor? Dizinin konusu ne? İşte dizi severlerin merak ettiği konular...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA NEREDE ÇEKİLİYOR, KONAK VE HASTANE NEREDE?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin çekimleri genellikle Adana ve Mersinde gerçekleştiriliyor. Konak çekimleri Aladağ Çiftliği olarak tanıyacağımız çiftlik ilerleyen zamanlarda da bir çok dizide kullanılabilmek için inşa edildi. Bir Zamanlar Çukurova dizisinde ki bu koca set platosu ve Aladağlar konağı Adana'nın Karahmetli köyüne kuruldu. İnşaatı 8 ay süren bu dizi platosunu, 450 kişilik profesyonel ekip çalışarak tamamlamış.

Dizinin hastane çekimleriyse; Adana'nın Seyhan ilçesinde bulunan Prof. Dr. Nusret Karasu Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde gerçekleştiriliyor.

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Fekeli'nin özel yeri olan; Hünkar Yaman'la karşılıklı kahve içtikleri yerin manzarası ise, Varda Köprüsüdr. Varda Köprüsü Adana ili Karaisalı ilçesi Hacıkırı köyünde mahallesinde bulunuyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA KONUSU

Dizide aşkı için öldürmeyi göze almış "Yılmaz" ile sevgilisi yaşasın diye kendini bir evliliğe hapseden "Züleyha"nın hikayesi anlatılıyor. Ama bu hikayede sadece ayrı düşen iki sevgili yok! Ailesinin görkemli geçmişini ve biricik oğlunu korumak için kanatlarını açmış bir "Hünkar"ın savaşı da var; aşık olduğu kadını tutsak etmeyi göze alan "Demir" de!

Ve elbette sınırsız aşkların coğrafyasında, geçmişten bugüne uzanan hesaplaşmalar, paylaşılamayan topraklar da! Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da ihtiras ve zorbalık sınavlarından geçen bir aşkın hikayesi.

1970'li yıllarda, İstanbul'da evlenmeye hazırlanan iki gencin başına hiç hesaba katmadıkları bir olay gelir. Kader bu çifti, Adana'da Çukurova'nın uçsuz bucaksız coğrafyasına bırakıverir. Her şeye rağmen aşklarını yaşamaya kararlı bu çiftin kaderi, çiftliklerinde çalıştıkları Yaman ailesiyle tanıştıktan sonra sonsuza kadar değişir.