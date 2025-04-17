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        Haberler Bilgi Yaşam Bir zamanlar gerçek olan ama şimdi yasa dışı olan 5 ilginç şey!

        Bir zamanlar gerçek olan ama şimdi yasa dışı olan 5 ilginç şey!

        Geçmişe baktığımızda, bugün hayal bile edemeyeceğimiz şeylerin bir zamanlar tamamen yasal olduğunu görebiliyoruz. İşte eskiden yasal olup günümüzde kesinlikle yasaklanmış 5 sıra dışı uygulama...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.04.2025 - 07:30 Güncelleme: 17.04.2025 - 08:07
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        Eskiden yasal olan şimdi yasa dışı 5 şey!
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        RADYOAKTİF ÜRÜNLERİN SERBEST SATIŞI

        1900'lerin başında, radyum içeren kozmetik ürünleri, diş macunları ve hatta içme suları piyasada satılıyordu.

        Hatta bu ürünlerin "canlandırıcı" olduğu düşünülüyordu. Şimdi ise radyoaktif madde içeren herhangi bir tüketim ürünü kesinlikle yasak.

        İNSAN HAYVANAT BAHÇELERİ

        19. yüzyıl sonları ve 20. yüzyıl başlarında bazı Avrupa ülkelerinde etnik sergiler adı altında, farklı kültürlerden insanlar hayvanat bahçesi benzeri ortamlarda sergileniyordu. Günümüzde insan onuruna tamamen aykırı olan bu uygulama artık suç teşkil ediyor.

        REKLAM

        ÇOCUK İŞÇİLERLE REKLAMLAR VE SATIŞLAR

        1800’lerin sonlarında ve 1900’lerin başlarında, çocuklar kömür madenlerinde çalıştırılıyor, sigara markaları için reklam yüzü yapılıyordu. Bugün bu uygulamalar hem etik hem de yasal olarak yasak.

        KURŞUNLU BENZİN

        Uzun yıllar boyunca tüm arabalar kurşunlu benzinle çalışıyordu. Ancak kurşunun çevreye ve insan sağlığına ciddi zararlar verdiği fark edilince, dünya genelinde kullanımı yasaklandı.

        HEKİMLERİN SAĞLIĞA ZARARLI OLAN SİGARAYI ÖNERMESİ

        1950’lere kadar bazı doktorlar belirli sigara markalarını “boğazı tahriş etmediği” gerekçesiyle öneriyordu. O dönemde bu reklamlar tamamen yasal ve yaygındı. Bugün ise bu tarz uygulamalar hem etik dışı hem de yasalarla yasaklanmış durumda.

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