TRT1'in büyük ilgi gören dizisi Bir Zamanlar Kıbrıs, 8. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Bu akşamki bölümde oldukça çarpıcı anların yaşandığı dizinin yeni bölüm fragmanı merakla araştırılıyor...

BİR ZAMANLAR KIBRIS 8. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bir Zamanlar Kıbrıs’ta Cengiz Topel ve Erenköy mücahitleri ile tanışma zamanı. Kıbrıs’ın Çanakkale destanı olarak bilinen Erenköy direnişine giden yol açılıyor. Buzhane baskını zaferinden sonra Lefkoşa’daki halk Rauf Denktaş, Ankaralı, Kemal Dereli ve Mücahitler sayesinde rahat bir soluk almıştır. Şimdi sırada Rauf Denktaş’ın, Ankara’ya yolculuğu vardır.



Kemal ise İnci ve Müge’nin izine ulaşmıştır ne pahasına olursa olsun Rum tarafına geçip onları oradan çıkartacaktır. Bu ölüm görevinde en büyük yardımcısı Bereli olacaktır. Aile sonunda bir araya gelmeyi başaracaktır. Fakat Rum tarafından çıkıp imkansızı başarabilecekler midir?



Ankaralı ise Sandy’nin Britanya’daki ölümle tehdit edilen kardeşlerini kurtarmak için verdiği sözü yerine getirmek için, imkansız bir operasyonla kurtarmak zorundadır. Ankaralı, Sandy’nin kardeşlerini kurtarabilecek midir?

üBİR ZAMANLAR KIBRIS 9. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Bir Zamanlar Kıbrıs 9. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...