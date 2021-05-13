TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Kıbrıs bu akşam neden yok? Sorusu dizinin hayranları tarafından merak konusu oldu. Başrollerini Ahmet Kural, Pelin Karahan ve Serkan Çayoğlu'nun rol aldığı Bir Zamanlar Kıbrıs filmiyle ilgili ayrıntılar haberimizde...

BİR ZAMANLAR KIBRIS BU AKŞAM NEDEN YOK?

Bir Zamanlar Kıbrıs 7. bölümü Ramazan Bayramı'nın ilk gününe denk gelmesi sebebiyle bu hafta ekranlarda olmayacak. Dizinin yeni bölümü haftaya yine aynı gün ve saatinde izleyicisi ile buluşacak.

BİR ZAMANLAR KIBRIS SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Saldırılar ve zulümlerden kaçan, köylerinden göçe zorlanan Kıbrıs Türkü Lefkoşa'ya ulaşmaya başlamıştır. Şimdi erzak ve yatacak yer kıtlığı en büyük sıkıntıdır. Binlerce acılı insan Lefkoşa sokaklarında açlıkla, soğukla ve barınak sorunuyla mücadele halindedir.