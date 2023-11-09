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        Haberler Magazin Bir zamanlar tüm genç kızların aşkıydı! Vini Uehara'nın değişimini görenler şaşkına döndü!

        Bir zamanlar tüm genç kızların aşkıydı! Vini Uehara'nın değişimini görenler şaşkına döndü!

        Bir dönem tüm genç kızların sevgilisi olan Vini Uehara'nın yıllar sonraki hali ortaya çıktı. Ünlü modelin son halini görenler tanımakta güçlük çekti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.11.2023 - 10:20 Güncelleme: 09.11.2023 - 10:20
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        Amatör yazarların bulunduğu bir uygulamadan çıkan Türk ismin kitabında kapak olarak kullandığı model Vini Uehara, yıllar sonraki haliyle gündem oldu. Ünlü modelin son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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        Ülkemizde çıkarılan bir kitap serisinin kapak modeli olan Vini Uehara, bu vesileyle Türkiye'deki genç kızların sevgilisi haline gelmişti.

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        Vini Uehara, hala modellik yapmaya devam ediyor fakat son halini görenler şaşırıyor ve ünlü ismi tanımakta güçlük çekiyor.

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        Instagram hesabında 389 bin takipçisi olan Vini Uehara, birçok dünya markasıyla işbirliği yapıyor. Ünlü ismin Türk hayranları da halen oldukça fazla.

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        İşte Vini Uehara'nın son hali...

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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