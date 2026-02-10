Türkiye bir deprem ülkesi. Bu sebeple gün içinde ülkenin farklı bölgelerinde birçok deprem meydana geliyor. Şiddeti yüksek olan sarsıntılar vatandaşlar tarafından hissedilirken şiddeti az olanlar ise hiç anlaşılmıyor. Ancak Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü yaşanan tüm depremleri eksiksiz bir şekilde kayıt ediyor. İşte, 10 Şubat 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…