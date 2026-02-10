Canlı
        BİRAZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU? En son deprem nerede oldu ve kaç büyüklüğünde? 10 Şubat 2026 Salı AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Son depremler listesi 10 Şubat Salı: AFAD ve Kandilli verileri ile en son deprem nerede oldu ve kaç büyüklüğünde?

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, yurt genelinde meydana gelen tüm depremleri saniye saniye kaydediyor. Son depremler listesi yaşadıkları bölgede sarsıntı olup olmadığını merak eden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. AFAD verilerine göre bugün birçok ilde farklı büyüklüklerde deprem oldu. İşte sarsıntıların büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği gibi detaylar için 10 Şubat 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

        Giriş: 10.02.2026 - 19:21 Güncelleme: 10.02.2026 - 19:21
        1

        Türkiye bir deprem ülkesi. Bu sebeple gün içinde ülkenin farklı bölgelerinde birçok deprem meydana geliyor. Şiddeti yüksek olan sarsıntılar vatandaşlar tarafından hissedilirken şiddeti az olanlar ise hiç anlaşılmıyor. Ancak Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü yaşanan tüm depremleri eksiksiz bir şekilde kayıt ediyor. İşte, 10 Şubat 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

        2

        AKDENİZ'DE DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 07.55'te Akdeniz merkezli bir deprem meydana geldi.

        3.5 büyüklüğündeki deprem, 5.96 kilometre derinlikte ölçüldü.

        3

        EGE DENİZİ'NDE DEPREM

        AFAD verilerine göre, saat 07.34'te Ege Denizi merkezli bir deprem meydana geldi.

        4.0 büyüklüğündeki deprem, yerin 26.66 kilometre derinliğinde kaydedildi.

        4

        10 ŞUBAT 2026 SON DEPREMLER LİSTESİ

        İşte 3.0 ve üzeri büyüklükteki depremlere ilişkin veriler şöyle;

        2026-02-10 07:55:14 34.83694 23.47083 5.96 ML 3.5 Akdeniz

        2026-02-10 07:34:59 36.03083 25.88639 26.66 MW 4.0 Ege Denizi

        5

        EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        6

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem görüntülenebiliyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği öğrenilebiliyor.

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
