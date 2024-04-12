MALATYA BATTALGAZİ'DE DEPREM!

Malatya günün ikinci sarsıntısını 13:47'de yaşadı. Sabah saatlerinde yaşanan 4.1'lik depremin ardından Battalgazi'de 3.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Saat 14:11'de Malatya Pütürge 3.0 ile sarsıldı.

AFAD verilerine göre saat 08:44 sularında Malatya Battalgazi'de deprem meydana geldi. Sarsıntının büyüklüğü 4.1 olarak kaydedildi. Derinliğin ise 7 km olduğu AFAD tarafından paylaşılan bilgiler arasında.