Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Haftanın teklileri

Türk bir baba, Barbadoslu bir annenin İngiliz kızları Nilüfer Yanya, beni her zaman heyecanlandırır. "Keep On Calling" şarkısıyla tanıştığım 28 yaşındaki Nilüfer Yanya, "Like I Say (I runaway)" şarkısıyla oluşturduğu kendi tarzına bir tuğla daha koymuş.

Nilüfer'in adını Türk Pop Müziği'nin ikonlarından Nilüfer'den aldığını da vurgulayalım.

"Like I say like I say like I say

I run away

Cuz I'm on precious time

I can never lose its a state of mind"