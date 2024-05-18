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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Haftanın teklileri

        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Haftanın teklileri

        Cuma günleri, müzik dünyası için "Kutsal Cuma" olarak adlandırılan özel bir gündür. Müzisyenler yeni şarkılarını cuma günleri yayınlar, çalma listeleri cuma günleri oluşturulur ve biz de heyecanla bu yeni şarkıları keşfetmeye başlarız! Keyifle dinlediğimiz ve dinletmek istediğimiz listemizde, hem gelecek vaat eden yıldız adayları hem de herkesin tanıdığı ve sevdiği sesler bulunuyor. Bu güzel cumartesi gününde, listemiz size biraz melankoli, biraz indie sunuyor...

        Giriş: 18.05.2024 - 10:25 Güncelleme: 18.05.2024 - 11:41
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        1

        Kadın sesi ve erkek sesinin düeti her zaman içinde riskler barındırır. Uyum, ton, aynı ruhu yaşatma çabası oldukça zordur. Berkin Sarıtaş ve Eda Suluki bunu başarmış. "Ah Gözleri Var Ya" eserinin sözleri Eda ve Berkin'e, beste Berkin'e ait.

        Akustik, kendimizi akışa bırakacabileceğimiz bu eser, Berkin'in önceki eserleriyle de bağını koruyor. Bu ikili bize güzel bir hikaye sunuyor.

        "Ah gözleri var ya, bakmaya doyamam,

        Ama lütfen beni unutma,

        O sözleri var ya, duymazsam duyamam,

        Ama lütfen beni hatırla..."

        2

        Bleachers, üç yıl önce çıkardığı, "Take the Sadness Out of Saturday Night" adlı albümünün ardından bu sefer eskisinden de daha yaratıcı bir albüm ismiyle aramızda: Bleachers! Albümde öne çıkan parça, "The Backwards Heart."

        Tınısında 70'li yıllara damga vuran alternative rock ve 80'li yılların dönüşümünü barındıran Bleachers'ı dinlerken, gözlerinizi kapattığınızda The Smiths'ten ezgiler duyabilirsiniz.

        New Jersey'li indie grubun güzel şarkısıyla günümüze biraz daha keyif katabiliriz.

        "I have tried so many times,

        When looking at what I'd chosen, God it's harrowing,

        Good grief, kept it only there!"

        3

        Ve karşınızda Redd'den "Kozmos". Redd yine şarkılarını dinlerken ve dinledikten sonra, o şarkıdan başka hiçbir şey düşünemeyeceğimiz bir eser yapmış.

        Bu eseri dinlerken bir insana olan sevgimizin sonsuzluğunun galaksinin sonsuzluğundan çok da farklı olmadığını hissettim. Aynı bağımlılık, aynı acizlik... Redd'den harika ses, harika müzik.

        "Gözlerinin içi

        Bildiğim tek galaksi,

        Dönüşü olmayan,

        Yolda kayıp rehberim

        Dümenim gemim

        Rotam, seyir defterim,

        Hepsi, sensin..."

        4

        Türk bir baba, Barbadoslu bir annenin İngiliz kızları Nilüfer Yanya, beni her zaman heyecanlandırır. "Keep On Calling" şarkısıyla tanıştığım 28 yaşındaki Nilüfer Yanya, "Like I Say (I runaway)" şarkısıyla oluşturduğu kendi tarzına bir tuğla daha koymuş.

        Nilüfer'in adını Türk Pop Müziği'nin ikonlarından Nilüfer'den aldığını da vurgulayalım.

        "Like I say like I say like I say

        I run away

        Cuz I'm on precious time

        I can never lose its a state of mind"

        5

        Melis Yelman yine bir kere dinlememizin ardından kendimizi günlük hayatımızın herhangi bir anında mırıldanırken bulacağımız bir parça yayınlamış. Sözü ve bestesi her zamanki gibi 'melankoli tutkunu' Melis'ten.

        Beklentilerimiz, ilişkilerimiz, sevinçlerimiz ve hayal kırıklıklarımızı kendi tecrübeleriyle yorumlayan Melis, şahsi favorim "Ateş Çemberi" adlı parçasının ardından benim için onun tahtını devralma potansiyeline sahip yeni eseriyle, "Elmas"ın hikayesiyle karşınızda.

        "Sevmek mi dert sanıyorsun

        İmkansızı arıyorsun

        Dayanmak mı zor gidiyorsun

        Günden güne eriyoruz bak"

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