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Bitkilerin hasat öncesi halleri!

Bu bitkilerin hasat öncesi, daldaki halleri sizi çok şaşırtacak!

HABERTURK.COM
  • 01
    Bitkilerin hasat öncesi halleri!

    Mutfakta tüketilen bu bitkilerin toplanmadan önceki hallerini merak ettiniz mi? İşte meyvelerin, sebzelerin, kuruyemişlerin ve baharatların hasat öncesi halleri...

    Dalında Antep fıstığı
  • 02
    Bitkilerin hasat öncesi halleri!

    Tarçın, ağacının gövde ve dal kabuklarının dış kısmı sıyrıldıktan sonra kalan iç kabuğun kurutup öğütülmesiyle elde ediliyor.
  • 03
    Bitkilerin hasat öncesi halleri!

    Kabuklarının iç içe konularak rulo gibi kıvrılmasıyla da çubuk tarçın elde ediliyor.
  • 04
    Bitkilerin hasat öncesi halleri!

    Dalında safran
  • 05
    Bitkilerin hasat öncesi halleri!

    Bu da hasattan sonra kurutulmuş safran...
  • 06
    Bitkilerin hasat öncesi halleri!

    Vanilya
  • 07
    Bitkilerin hasat öncesi halleri!

    Dalında susam
  • 08
    Bitkilerin hasat öncesi halleri!

    Sofraların vazgeçilmez sebzesi patlıcan, olgunlaşmadan önce yumurtadan farksız gözüküyor. 
  • 09
    Bitkilerin hasat öncesi halleri!

    Hatta bu nedenle patlıcana İngilizce'de 'eggplant', yani 'yumurta bitkisi' deniyor. 
  • 10
    Bitkilerin hasat öncesi halleri!

    Kaju fıstığı
  • 11
    Bitkilerin hasat öncesi halleri!

    Brokoli
  • 12
    Bitkilerin hasat öncesi halleri!

    Aananas
  • 13
    Bitkilerin hasat öncesi halleri!

    Kinoa
  • 14
    Bitkilerin hasat öncesi halleri!

    Dalında yer fıstığı
  • 15
    Bitkilerin hasat öncesi halleri!

    Kuşkonmaz
  • 16
    Bitkilerin hasat öncesi halleri!

    Hasat öncesi hurma
  • 17
    Bitkilerin hasat öncesi halleri!

    Hasat zamanı hurma
  • 18
    Bitkilerin hasat öncesi halleri!

    Hasat sonrası hurma
  • 19
    Bitkilerin hasat öncesi halleri!

    Tane karabiber
  • 20
    Bitkilerin hasat öncesi halleri!

    Brüksel lahanası
  • 21
    Bitkilerin hasat öncesi halleri!

    Hasat öncesi kapari
  • 22
    Bitkilerin hasat öncesi halleri!

    Hasat zamanı kapari
  • 23
    Bitkilerin hasat öncesi halleri!

    Sofralarda kapari
  • 24
    Bitkilerin hasat öncesi halleri!

    Hasat öncesi kakule
  • 25
    Bitkilerin hasat öncesi halleri!

    Hasat sonrası kakule
  • 26
    Bitkilerin hasat öncesi halleri!

    Dalındayken enginar
  • 27
    Bitkilerin hasat öncesi halleri!

    Sofralarda enginar
  • 28
    Bitkilerin hasat öncesi halleri!

    Hasat öncesi papaya
  • 29
    Bitkilerin hasat öncesi halleri!

    Hasat zamanı papaya
  • 30
    Bitkilerin hasat öncesi halleri!

    Hasat sonrası papaya
  • 31
    Bitkilerin hasat öncesi halleri!

    Hasat öncesi zerdeçal
  • 32
    Bitkilerin hasat öncesi halleri!

    Hasat öncesi bir zerdeçal daha
  • 33
    Bitkilerin hasat öncesi halleri!

    Sofralarda zerdeçal
  • 34
    Bitkilerin hasat öncesi halleri!

    Hasat öncesi zencefil
  • 35
    Bitkilerin hasat öncesi halleri!

    Hasat sonrası zencefil
  • 36
    Bitkilerin hasat öncesi halleri!

    Hasat öncesi pirinç
  • 37
    Bitkilerin hasat öncesi halleri!

    Hasat sonrası pirinç
  • 38
    Bitkilerin hasat öncesi halleri!

    Hasat öncesi hurma
  • 39
    Bitkilerin hasat öncesi halleri!

    Dalında hurma
  • 40
    Bitkilerin hasat öncesi halleri!

    Acı olmasıyla bilinen wasabi
  • 41
    Bitkilerin hasat öncesi halleri!

    Dalından koparılmış wasabi
  • 42
    Bitkilerin hasat öncesi halleri!

    Sofralardaki wasabi
  • 43
    Bitkilerin hasat öncesi halleri!

    Hasat öncesi ejderha meyvesi
  • 44
    Bitkilerin hasat öncesi halleri!

    Hasat sonrası ejderha meyvesi
  • 45
    Bitkilerin hasat öncesi halleri!

    Hasat öncesi çay
  • 46
    Bitkilerin hasat öncesi halleri!

    Hasat sonrası çay
  • 47
    Bitkilerin hasat öncesi halleri!

    Yeni koparılmış muskat
  • 48
    Bitkilerin hasat öncesi halleri!

    Kurutulmuş muskat

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