        Birbirlerine girdiler: 15 yaralı, 10 gözaltı

        Birbirlerine girdiler: 15 yaralı, 10 gözaltı

        Siirt'te iki grup arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 15 kişi yaralanırken, 10 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 01:41 Güncelleme: 09.02.2026 - 01:41
        Birbirlerine girdiler: 15 yaralı, 10 gözaltı
        İHA'nın haberine göre; merkeze bağlı Sarıtepe köyünde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma taş ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada 15 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili 10 kişi ise gözaltına alındı.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

