Bircan Bali kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular ünlü sunucunun anne olduğunu duyurmasının ardından merak konusu oldu. Kızı Saygı Karen'i kucağına alan Bircan Bali, Instagram hesabından da ilk paylaşımı yapmayı ihmal etmedi.



BİRCAN BALİ KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Bircan Bali, 4 Ocak 1988 tarihinde dünyaya geldi. Muğla Üniversitesi'nden mezun olan Bircan Bali, 6 Temmuz 2013 tarihinde Şenol İpek'le evlenmiştir. Muğla Üniversitesi’nden mezun olmuştur. 2017 yılında Söylemezsem Olmaz programında, "Kocam beni kesin aldatmıştır" açıklaması ile uzun süre gündemde kalmıştır. Bircan Bali'nin baba tarafından memleketi aslen Adana’dır.

Geçtiğimiz sene Şenol İpek ile boşanma kararını sosyal medya hesabından paylaştığı video ile duyuran Bali, Ömer Gezen ile aşk yaşamaya başladı.

Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' adlı magazin programının sunuculuğunu yapan Bircan Bali, Avukat Ömer Gezen ile Eylül ayında nikah masasına oturdu.