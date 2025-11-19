Habertürk
        Birce Akalay, 20 yıl öncesine döndü

        Birce Akalay, 20 yıl öncesine döndü

        Birce Akalay, 21 yaşındayken Paris'te annesi Yasemin Ergun ve babası Sercan Akalay ile çektirdiği nostaljik fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı

        Giriş: 19.11.2025 - 20:03 Güncelleme: 19.11.2025 - 20:03
        20 yıl öncesine döndü
        Ünlü oyuncu Birce Akalay, sosyal medya hesabından nostaljik bir paylaşım yaparak takipçilerinin dikkatini çekti. Akalay, ebeveynleri Sercan Akalay ve Yasemin Ergun ile birlikte Paris’te geçirdikleri anılardan bazı kareleri paylaştı.

        Oyuncu paylaşımına, "20 yıl önce Paris'te ömür boyu kankalarımla" notunu düştü.

        Fotoğraflar: Instagram

