27 Mart Dünya tiyatro gününde gerçekleştirilecek bir etkinlikte sahne alacak olan güzel oyuncu Birce Akalay, alışveriş merkezi yakınlarında yapılacak etkinlik öncesi genel provaya katılmadan önce vaktini alışveriş merkezinde geçirdi.



Bir restoranda basın danışmanı ile öğle yemeği yiyen Birce Akalay, daha sonra birkaç mağazaya uğradıktan sonra provaya gitmek üzere özel aracı ile alışveriş merkezinden ayrıldı.