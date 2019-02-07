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"ÖYLE İSTEDİM VE KESTİRDİM"

Gerçekleşen etkinlik sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Birce Akalay, "Saçlarımı kestirmemden sonra bir çok söz söylendi. 'Depresyonda mı?' diyen bile çıktı. Halbuki değişikliği illa bir şeye bağlamamak gerekiyor. Öyle istedim ve kestirdim. Bu konu da herkes özgür ve içinden geldiği gibi davranmalı" dedi.