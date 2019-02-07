Birce Akalay: Kendimi Cüneyt Arkın gibi hissediyorum

Giriş: 07.02.2019 - 08:52 | Güncelleme:  

Kısa kestirdiği saçlarıyla uzun zamandır oldukça konuşulan ünlü oyuncu Birce Akalay, Özge Acarbay ve Aslı Kızmaz, bir kampanya için bir araya geldi. Akalay, "Kısa saç sonrası saçlarımı sallayınca Cüneyt Arkın'ın eski filmlerindeki hali aklıma geliyor. Kendimi Cüneyt Arkın gibi hissediyorum" diyerek gülümsedi

  • 1Birce Akalay: Kendimi Cüneyt Arkın gibi hissediyorum - Magazin haberleri
    1|28

    Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, Hazal Filiz Küçükköse, Buse Terim Bahçekapılı ve Burcu Binici’nin de davetli olarak katıldığı lansmanda Türkiye’de yaşayan kadınların saç gerçekleri ve markanın kampanyası konuşuldu.

  • 2Birce Akalay: Kendimi Cüneyt Arkın gibi hissediyorum - Magazin haberleri
    2|28

    "ÖYLE İSTEDİM VE KESTİRDİM"

    Gerçekleşen etkinlik sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Birce Akalay, "Saçlarımı kestirmemden sonra bir çok söz söylendi. 'Depresyonda mı?' diyen bile çıktı. Halbuki değişikliği illa bir şeye bağlamamak gerekiyor. Öyle istedim ve kestirdim. Bu konu da herkes özgür ve içinden geldiği gibi davranmalı" dedi. 

  • 3Birce Akalay: Kendimi Cüneyt Arkın gibi hissediyorum - Magazin haberleri
    3|28

    "KENDİMİ CÜNEYT ARKIN GİBİ HİSSEDİYORUM"

    Bergüzar Korel'ın kısa saçlı hali Şükrü Özyıldız'a benzetilmesi hatırlatılan Akalay, "Evet bu durum beni çok güldürmüştü. Ben de kısa saç sonrası saçlarımı sallayınca Cüneyt Arkın'ın eski filmlerindeki hali aklıma geliyor. Kendimi Cüneyt Arkın gibi hissediyorum" diyerek gülümsedi. 

  • 4Birce Akalay: Kendimi Cüneyt Arkın gibi hissediyorum - Magazin haberleri
    4|28
  • 5Birce Akalay: Kendimi Cüneyt Arkın gibi hissediyorum - Magazin haberleri
    5|28
  • 6Birce Akalay: Kendimi Cüneyt Arkın gibi hissediyorum - Magazin haberleri
    6|28
  • 7Birce Akalay: Kendimi Cüneyt Arkın gibi hissediyorum - Magazin haberleri
    7|28
  • 8Birce Akalay: Kendimi Cüneyt Arkın gibi hissediyorum - Magazin haberleri
    8|28
  • 9Birce Akalay: Kendimi Cüneyt Arkın gibi hissediyorum - Magazin haberleri
    9|28
  • 10Birce Akalay: Kendimi Cüneyt Arkın gibi hissediyorum - Magazin haberleri
    10|28
  • 11Birce Akalay: Kendimi Cüneyt Arkın gibi hissediyorum - Magazin haberleri
    11|28
  • 12Birce Akalay: Kendimi Cüneyt Arkın gibi hissediyorum - Magazin haberleri
    12|28
  • 13Birce Akalay: Kendimi Cüneyt Arkın gibi hissediyorum - Magazin haberleri
    13|28
  • 14Birce Akalay: Kendimi Cüneyt Arkın gibi hissediyorum - Magazin haberleri
    14|28
  • 15Birce Akalay: Kendimi Cüneyt Arkın gibi hissediyorum - Magazin haberleri
    15|28
  • 16Birce Akalay: Kendimi Cüneyt Arkın gibi hissediyorum - Magazin haberleri
    16|28
  • 17Birce Akalay: Kendimi Cüneyt Arkın gibi hissediyorum - Magazin haberleri
    17|28
  • 18Birce Akalay: Kendimi Cüneyt Arkın gibi hissediyorum - Magazin haberleri
    18|28
  • 19Birce Akalay: Kendimi Cüneyt Arkın gibi hissediyorum - Magazin haberleri
    19|28
  • 20Birce Akalay: Kendimi Cüneyt Arkın gibi hissediyorum - Magazin haberleri
    20|28
  • 21Birce Akalay: Kendimi Cüneyt Arkın gibi hissediyorum - Magazin haberleri
    21|28
  • 22Birce Akalay: Kendimi Cüneyt Arkın gibi hissediyorum - Magazin haberleri
    22|28
  • 23Birce Akalay: Kendimi Cüneyt Arkın gibi hissediyorum - Magazin haberleri
    23|28
  • 24Birce Akalay: Kendimi Cüneyt Arkın gibi hissediyorum - Magazin haberleri
    24|28
  • 25Birce Akalay: Kendimi Cüneyt Arkın gibi hissediyorum - Magazin haberleri
    25|28
  • 26Birce Akalay: Kendimi Cüneyt Arkın gibi hissediyorum - Magazin haberleri
    26|28
  • 27Birce Akalay: Kendimi Cüneyt Arkın gibi hissediyorum - Magazin haberleri
    27|28
  • 28Birce Akalay: Kendimi Cüneyt Arkın gibi hissediyorum - Magazin haberleri
    28|28

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0