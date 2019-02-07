Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, Hazal Filiz Küçükköse, Buse Terim Bahçekapılı ve Burcu Binici’nin de davetli olarak katıldığı lansmanda Türkiye’de yaşayan kadınların saç gerçekleri ve markanın kampanyası konuşuldu.
"ÖYLE İSTEDİM VE KESTİRDİM"
Gerçekleşen etkinlik sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Birce Akalay, "Saçlarımı kestirmemden sonra bir çok söz söylendi. 'Depresyonda mı?' diyen bile çıktı. Halbuki değişikliği illa bir şeye bağlamamak gerekiyor. Öyle istedim ve kestirdim. Bu konu da herkes özgür ve içinden geldiği gibi davranmalı" dedi.
"KENDİMİ CÜNEYT ARKIN GİBİ HİSSEDİYORUM"
Bergüzar Korel'ın kısa saçlı hali Şükrü Özyıldız'a benzetilmesi hatırlatılan Akalay, "Evet bu durum beni çok güldürmüştü. Ben de kısa saç sonrası saçlarımı sallayınca Cüneyt Arkın'ın eski filmlerindeki hali aklıma geliyor. Kendimi Cüneyt Arkın gibi hissediyorum" diyerek gülümsedi.
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