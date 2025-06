Birce Akalay: Unutulmaz bir ihtişam gecesi

Dünyaca ünlü rock grubu Guns N' Roses, İstanbul'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda hayranlarıyla buluştu. Grubun yoğun ilgi gören konseri, 'Welcome to the Jungle' ile başladı.

Geniş repertuvarında 'Bad Obsession', 'Mr. Brownstone', 'Chinese Democracy', 'Live and Let Die', 'Perhaps', 'You Could Be Mine' gibi sevilen parçalarına yer veren grup, sahneden üç saat boyunca inmedi. Konserin en dikkat çekici anlarından biri, Kadıköy'de bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki hayranları Mattia Ahmet Minguzzi'ye adanan "Knockin' on Heaven's Door" oldu.

Geceye katılanlar arasında ünlü oyuncu Birce Akalay ve sevgilisi Hakan Kurutaş da vardı.

Akalay, konserden kareleri "Unutulmaz bir ihtişam gecesi. 40 yıllık Guns N’ Roses, tam 3 saatlik gösteri boyunca bir an bile durmadı. En değerli arkadaşlarımla — tatlı çocukluğumun ve gençliğimin mimarlarıyla. Özgürlüğün hüküm sürdüğü, çocukların ölmediği ve mutluluğun artık parçalar halinde yaşanmadığı günlere." notuyla paylaştı.

Fotoğraflar: Instagarm