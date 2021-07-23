Birçok mu yazılır, bir çok mu? sorusu araştırılıyor. Birçok kelimesinin anlamı ve yazılışı merak ediliyor. İşte Türk Dil Kurumu'na göre birçok kelimesinin yazımı...

TDK'YA GÖRE BİRÇOK NASIL YAZILIR?

Türk dilini korumak ve yaşatmak adına 1932 yılında kurulan Türk Dil Kurumu'nun sözlüklerine ve derlemelerine internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor. TDK sözlüklerine göre "birçok" birleşik yazılıyor.

Birçok kelimesinin "bir çok" şeklinde yazılması yanlıştır.

Sıfat olarak kullanılan "birçok" kelimesinin TDK'ya göre anlamı ise şöyle:

Oldukça çok, sayısı belirsiz, bir hayli, müteaddit:

"Bir insan için güzel olanın, daha birçok insan için de güzel olması pek muhtemeldir." - Nurullah Ataç