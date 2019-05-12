Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi'nde, dün gece saat 00.30 sıralarında, Konya'da öğretmenlik yapan Erdem Gürel, kiraladığı otomobille Antalya'ya geldi. Gebizli Mahallesi'ne gelen Gürel, 1123 Sokak üzerinde su almak için bir marketin önünde durdu. Çalışır durumda bırakarak araçtan inen Gürel, markete girdiği sırada M.E. (8) ve C.D. (13) adlı iki kardeş araca binerek hızla uzaklaştı.

"NEDEN BÖYLE YAPTINIZ?"

DHA'da yer alan habere göre aracın çalındığını gören Güler, marketten çıkarak koşmaya başladı. Durumun bildirilmesi üzerine gelen polis ekipleri, çevrede çalınan aracı aramaya başladı. Çalınan araç kısa süre sonra, Yeşildere Mahallesi 1171 Sokak üzerinde polis ekipleri tarafından durduruldu. Aracı çalınan Gürel, olay yerine gelince küçük çocuklara, "Sürmek için isteseniz verirdim. Niye böyle bir şey yaptınız?" dedi.



ÇOCUKLARDAN ŞİKÂYETÇİ OLMADI

Aracı çalan iki kardeş işlem yapılmak üzere Çocuk Şube ekipleri tarafından polis merkezine götürüldü. Çocuklardan şikâyetçi olmayacağını söyleyen Gürel, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.