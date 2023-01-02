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Birleşik Krallık Prensi Harry: "Babamı ve abimi geri istiyorum"

İngiliz Kraliyet ailesinden ayrılarak ABD'ye yerleşen Sussex Dükü Prens Harry, 10 Ocak'ta yayımlanacak kitabı öncesi verdiği röportajda, babası İngiltere Kralı 3. Charles ve ağabeyi Prens William'ı "geri istediğini" belirtti.

Birleşik Krallık Prensi Harry:
AA

Prens Harry, ITV televizyonuna verdiği tamamı 8 Ocak'ta yayınlanacak röportajında, Kraliyet ailesi, annesi Galler Prensesi Diana'nın ölümü ve kendi geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Röportajın bugün yayınlanan kısa kesitinde Prens Harry'nin "Hiç uzlaşı göstermediler." ifadesi yer aldı ancak bu sözüyle kimleri kastettiği yer almadı.

"Bizi kötü kişiler olarak göstermenin daha iyi olduğunu düşünüyorlar." diyen Prens Harry, "Aile istiyorum, kurum değil." dedi.

Prens Harry röportajında, "Babamı geri istiyorum, abimi geri istiyorum." ifadesini kullandı.

"SUSKUNLUK İHANETTİR"

Prens Harry'nin CBS televizyonuna verdiği röportaj da 8 Ocak'ta yayınlanacak.

Bu röportajdan da kısa bir kesit yayınlandı. Basının kendilerine yönelik hikayeler uydurduğunu söyleyen Prens Harry, eşi Megan Markle ile Kraliyet'teki görevlerinden istifa etmeden önce Buckingham Sarayı'nın kendilerini savunmadığını kaydetti.

Prens Harry, "Ailenin mottosu, 'Asla şikayet etme, asla açıklama yapma' ama bu sadece bir motto. Son 6 yıldır (Buckingham Sarayı'ndan) bize 'Seni korumak için bir açıklama yapamayız' denildiğinde, bunu ailenin diğer üyeleri için yaptığın zaman, öyle bir noktaya geliyor ki suskunluk ihanettir." ifadelerini kullandı.

Buckingham Sarayı'ndan Prens Harry'nin röportajına ilişkin açıklama yapılmadı.

Prens Harry'nin, iki televizyon kanalına verdiği röportaj da 10 Ocak'ta raflarda yer alacak merakla beklenen anı kitabından 2 gün önce yayınlanacak.

15 dilde yayımlanacak "Spare" adlı kitabın, Prens Harry'nin seslendirmesini yapacağı sesli kitap versiyonu da olacak.

Prens Harry, İngiltere Kralı 3. Charles ve 1997'de Paris'te trajik trafik kazasında hayatını kaybeden eski eşi Galler Prensesi Diana'nın küçük oğlu.

Charles ve Diana, 1996'da boşandı. Diana öldüğünde büyük oğlu William 15, Harry ise 12 yaşındaydı.

Sussex Dükü Harry ile eşi Meghan Markle, Ocak 2020'de Kraliyet'teki görevlerinden çekilerek daha bağımsız bir hayat yaşamak ve İngiliz medyasından uzaklaşmak için ABD'ye yerleşti.

Fotoğraf: AP

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