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Zafer Samancı'nın haberine göre olay akşam saatlerinde Konya’nın merkez Meram ilçesi yenibahçe mahallesi 17220 sokaktaki müstakil evde meydana geldi. 35 yaşındaki Ahmet Ü. Bir süredir birlikte yaşadığı 4 çocuk annesi 44 yaşındaki Nargül Ünver'in cep telefonunu karıştırmaya başladı. Daha öncede aralarında bu ve kıskançlık nedeni ile sık sık tartışma çıkan ikili yine aynı nedenlerle tartışma çıktı.

POMPALI TÜFEKLE EVE GİRDİ

Ahmet Ü. Bir süre sonra evden çıkıp kendisine ait motosiklete binerek evden uzaklaştı. Yaklaşık yarım saat sonra eve geri dönen Ahmet Ü. Yanında getirdiği pompalı tüfekle eve girdi. Çıkan arbedede evden kaçmayı başaran Nargül Ünver çok fazla uzaklaşamadan Ahmet Ü tarafından başından vuruldu. Zanlı olay yerinden koşarak kaçarken silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

CEZAEVİNDEN YENİ ÇIKMIŞTI

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk kontrolde Nargül Ünver2in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Nargül Ünver’in cansız bedeni otopsi yapılmak için Konya Meram Eğitim ve Araştırma hastanesi morguna kaldırılırken polis ise kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan Ahmet Ü’nün kısa süre önce koronavirüs salgını nedeni ile yapılan salıvermelerde cezaevinden çıktığı iddia edildi