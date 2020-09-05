Mesut Toptan mtoptan@haberturk.com

Kadir Kelleci, bisikletle haşır neşir olan herkesin duyabileceği bir isim. Sosyal medyayı etkin kullanması bu tanışıklığı daha kısa sürede mümkün kılıyor. Bir iki video izledikten sonra yeteneğine tanık olabileceğiniz Kadir Kelleci’nin dağ bisikleti ile elde ettiği başarı, Türkiye şampiyonluğu ile sınırlı değil. 2014’teki Balkan şampiyonluğu ve dünya sıralamasında ilk 50 içindeki yeri onu uluslararası bir sporcu yapıyor.

Kadir’in bisikletle macerası ilk öğrenim yıllarında başladı. Bisiklet tamircisinde çalışması onun bisiklete sevgisini büyüttü. Bisikletin bütün mekanizmasına hakim olmasının avantajını da kariyeri boyunca hissetti. Neredeyse tüm zamanını alan bisiklet, ona eğitim hayatını da yarıda bıraktırdı.

Yol bisikleti ile başlayan kariyeri dağ bisikletçiliğine evrildi. Bu, onu asfalt yollardan koparmasa da iki tekerini toprakta sürmeyi tercih etti. Kaderin cilvesi, askerlikte de yolu dağlara düştü. Hakkari’de yaptığı askerliğin kendisine “yüksek irtifa antrenmanı gibi geldiğini” ifade ederek "Askerlik benim başarım için de bir merdivenmiş. Döndükten 5 ay sonra Türkiye şampiyonu oldum” dedi.

"OLİMPİYATLAR İÇİN DESTEK ŞART"

23 yıllık bisiklet kariyerinde çok destek gördüğünü kaydetti ama bu desteklerin yeterli olmadığından dem vurdu. “Niçin olimpiyatlara gidemiyoruz” diye yakınıp ekledi: “Sistematik bir problem olduğunu düşünüyorum. Gerekli desteği almış olsam yurt dışında ya da yurt içinde kamplar yapılıp bilimsel, sistematik çalışan bir antrenörle olimpiyatlara gidilir. Sponsora çok ihtiyaç var. Onun dışında hayal gibi olimpiyat. Ben başaramadım. Sadece Avrupa oyunlarına gittim, 50 kişi içinde 24’üncü oldum, ki dünyanın en iyileri Avrupa’da. Ben bu sistemle 24’üncü olduysam güzel bir sistemle ilk 10’a girebilirim.”

DÜNYA ŞAMPİYONASI SAKARYA'DA

Bu yılki en büyük hedefi dünya şampiyonası Kadir’in. Üstelik şampiyona 22-25 Ekim tarihleri arasında Sakarya’da olacak: “Kendi ülkemde bu yarışmaya katılmak çok önemli. Tüm programım dünya şampiyonasına hedefli. Podyumda olmak istiyorum, bunun için de çok çalışıyorum.”

Günde 6-7 saatleri bulan antrenmanların yanı sıra sosyal medyayı da aktif kullanan bir sporcu Kadir Kelleci. Hem kendisini çekmeyi hem de bilgi içeren paylaşımlar yapmayı sevdiğini söyledi ve bu paylaşımlara da olumlu yorumlar aldığını belirtti.

Bisikleti hayatının merkezine alan birinin ulaşım aracı olarak öncelikle bisikleti seçmesi de kaçınılmaz… Pandemi döneminde bisiklete artan ilgiyi “Son 5 yılda artış var. Herkes bisiklete binmeye başladı. Pandemi ile de bu daha da arttı" sözleriyle anlattı. Özellikle kısa mesafelerde bisiklete binmenin ekonomik ve çevreci bir yol olacağını da vurguladı.

Başarı için en üst seviyenin neresi olduğunu sorduğumda olimpiyatları işaret etti: “Oraya gitmek gerçekten bir rüya ama sürekli kazanma hırsı içindeyiz. Kazanmak hoşuma gidiyor. Dünya şampiyonluğunu ülkemize ilk getirecek kişi olmak istiyorum.”

Kadir Kelleci ile sohbetimizin tamamını yukarıdaki videodan izleyebilirsiniz.