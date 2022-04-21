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Bisiklet tutkunu aile 8 ayda 11 ülke gezdi

Fransız Remi Vallin, İtalyan eşi Chiara Cancıani ve üç çocukları, bisikletle Slovenya'dan Nepal'e uzanan yolculuğun dönüşünde Kırklareli'nde konakladı

AA
  • 01
    Bisiklet tutkunu aile 8 ayda 11 ülke gezdi

    Fransız Remi Vallin (42) ve İtalyan eşi Chiara Cancıani (43), çocukları Tomas (11), Romane (9), Elise (6) ile yaklaşık 8 ay önce İtalya'dan bisikletle tura çıktı.
  • 02
    Bisiklet tutkunu aile 8 ayda 11 ülke gezdi

    Slovenya, Hırvatistan, Karadağ, Arnavutluk ve Yunanistan'ın ardından Türkiye'ye gelen aile, İran, Dubai ve Amman'a bisikletleriyle, Sri Lanka'ya ise uçakla gitti.
  • 03
    Bisiklet tutkunu aile 8 ayda 11 ülke gezdi

    Sonraki durakları Nepal'den yeniden bisikletleriyle dönüşe geçen Vallin ailesi, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki Yıldızlar Bisiklet Akademisi'nde 3 gün konakladı.
  • 04
    Bisiklet tutkunu aile 8 ayda 11 ülke gezdi

    Burada bisikletlerinin bakımını yapan aile, günün yaklaşık 3 saatini çocuklarının eğitimi için ayırdı.
  • 05
    Bisiklet tutkunu aile 8 ayda 11 ülke gezdi

    Zaman zaman aile fertlerine ukulele çalan Remi Vallin, günün bir bölümünde de çocuklarını gezintiye çıkardı.
  • 06
    Bisiklet tutkunu aile 8 ayda 11 ülke gezdi

    "TÜRKİYE FAVORİMİZ"

    Chiara Cancıani, bisikletle seyahat etmeyi çok sevdiklerini söyledi.
  • 07
    Bisiklet tutkunu aile 8 ayda 11 ülke gezdi

    Eşiyle yaklaşık 20 yıl önce bir bisiklet turunda tanıştıklarını anlatan Cancıani, üç çocukları olduktan sonra da bisiklet turu yapmaya karar verdiklerini dile getirdi.
  • 08
    Bisiklet tutkunu aile 8 ayda 11 ülke gezdi

    Bisikletleriyle ilk kez bu kadar uzun bir seyahate çıktıklarını ve 11 ülkeyi gezdiklerini aktaran Cancıani, "Geçen ağustos ayında seyahate başladık. Yaklaşık 8 aydır seyahat ediyoruz, eve dönmek için 3 ayımız kaldı.
  • 09
    Bisiklet tutkunu aile 8 ayda 11 ülke gezdi

    Başlangıçta günde 30 kilometre yapıyorduk, şimdi günde 50-60 kilometre pedal çeviriyoruz. Ben, eşim, Tomas ve Romane bisiklet sürebiliyor. Elise ise benimle birlikte seyahat ediyor" diye konuştu.
  • 10
    Bisiklet tutkunu aile 8 ayda 11 ülke gezdi

    Bisiklet sürmenin çok basit ve keyifli olduğunu vurgulayan Cancıani, şöyle devam etti:
  • 11
    Bisiklet tutkunu aile 8 ayda 11 ülke gezdi

    "İstediğimiz yerde konaklayabiliyoruz. Konakladığımız yerlerde sabah 07.00 gibi kalkıyoruz, daha sonra dersler başlıyor. Bu yıl için eşim ve ben çocuklarımızın öğretmeniyiz. Fransızca ve matematik dersleri veriyoruz, daha sonra yola çıkıyoruz.
  • 12
    Bisiklet tutkunu aile 8 ayda 11 ülke gezdi

    Normal şartlarda 4-5 saat sürüp duruyoruz. Sabah 3, öğleden sonra da 2 saat sürüyoruz. Gideceğimiz yere vardığımızda çok güzel oluyor, çünkü çocuklar oyunlar oynuyor ve bulunduğumuz yerin tadını çıkarıyorlar."
  • 13
    Bisiklet tutkunu aile 8 ayda 11 ülke gezdi

    Cancıani, Türkiye'yi çok sevdiklerini belirterek, "Ziyaret ettiğimiz ülkeler içerisinde Türkiye favorimiz. İnsanlar muhteşem ve cömert. Her gün çay ya da çocuklara bir şeyler ikram eden insanlarla karşılaşıyoruz. Kapadokya başta olmak üzere birçok yere gittik. Türkiye'ye tekrar geleceğimizden eminiz" diye konuştu.
  • 14
    Bisiklet tutkunu aile 8 ayda 11 ülke gezdi

    Remi Vallin ise bu seyahati yapabilmek için 10 yıl para biriktirdiklerini kaydetti. 
  • 15
    Bisiklet tutkunu aile 8 ayda 11 ülke gezdi

    İtalya'da engellilerin yaşamlarını kolaylaştıracak ekipman üreterek geçimini sağladığını anlatan Vallin, "Evi terk edip bir yıllık seyahate çıkmaya karar vermek zordu. Seyahate başlayınca her gün çok kolay geçti. Yeni insanlarla tanıştık, yeni yerler keşfettik" dedi.
  • 16
    Bisiklet tutkunu aile 8 ayda 11 ülke gezdi

    Vallin, Türkiye'yi çok sevdiklerini ve yeniden gelmek için planlar yapmaya başladıklarını dile getirdi.
  • 17
    Bisiklet tutkunu aile 8 ayda 11 ülke gezdi

    Tomas Vallin de bisikletle seyahat ettikleri için çok mutlu olduğunu, kardeşleri ile gittikleri her ülkede yeni insanlar tanıdıklarını, oyunlar oynayıp ders çalıştıklarını söyledi.

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