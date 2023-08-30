Bisikletini vermek istemedi! 14 yaşındaki çocuk öldürdü! İstanbul'da, bisikletiyle giden 19 yaşındaki Halil Örnek'in yanına gelen 14 yaşındaki H.A. bisikletleri değiştirmek istedi. Bisikletini vermek istemeyen Halil Örnek ile H.A. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında H.A. Halil Örnek'i göğsünden bıçakladı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Örnek hayatını kaybetti

İstanbul Bahçelievler'de olay, 26 Ağustos Cumartesi günü Soğanlı Mahallesi, Gezer Sokak'ta meydana geldi.

"BİSİKLETLERİMİZİ DEĞİŞTİRELİM Mİ"

DHA'da yer alan habere göre akşam saatlerinde bisikletle sokağa gelen 14 yaşındaki H.A, aynı mahallede yaşayan 19 yaşındaki Halil Örnek'in yanına gelerek, 'Bisikletlerimizi değişelim mi?' diye sordu.

GÖĞSÜNDEN BIÇAKLA YARALANDI

Hayatını kaybeden Halil Örnek, 19 yaşındaydı.

H.A ile Halil Örnek arasında çıkan tartışmada, H.A., Örnek'i göğsünden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

HASTANEYE KALDIRILDI, KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Örnek ambulansla hastaneye kaldırıldı. Örnek yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KATİL ZANLISI ÇOCUK YAKALANDI

Örnek'in hayatını kaybettiğini duyan yakınları olay yerine akın etti. Olayın ardından kaçan H.A. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.