Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde süt toplama kamyoneti 5 yaşındaki çocuk öldü
İHA'nın haberine göre, Yalıntaş Mahallesi’nde akşam saatlerinde kamyonetiyle sütçülük yapan Enis D. (22),5 yaşındaki erkek çocuğu Alperen Arap’a çarptı. Benzinlik arkasındaki 75 Nolu Sokak'ta meydana gelen olayda, sürücü Enis D. geri manevra yaptığı sırada, arkasında bisikletiyle oynayan çocuğu fark edemedi. Kamyonetin altına aldığı Alperen, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulansla kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Sürücü gözaltına alındı.
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