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Bisikletleriyle 6 bin km boyunca Türk bayrağını taşıdılar

Dünyayı bisikletle dolaşmak için 6 yıl hazırlık yapan Murat Üstüner ve Yasemin Kuruca çifti, bugüne kadar 6 bin kilometre pedal çevirdi

Bisikletleriyle 6 bin km boyunca Türk bayrağını taşıdılar
AA

Murat Üstüner ve Yasemin Kuruca çifti evlilikleri sonrasında, bisikletle dünyayı gezmeye karar verdi. Daha önce Türkiye'de birçok noktaya bisikletle seyahat eden genç çift, bu yolculuğu ülke sınırlarının dışına taşımak için 6 yıl boyunca para biriktirdi.

Bir üniversitede öğretim üyesi olarak görev yapan Yasemin Kuruca ve pazarlama alanında çalışan eşi Murat Üstüner işlerinden ayrılarak pedal çevirmeye başladı.

Seyahatlerini anlatan Murat Üstüner, şunları söyledi:

"Bu seyahate 15 Mayıs 2022'de İran'ın Tebriz şehrinden başladık. Azerbaycan kapalı olduğu için tekrardan Türkiye'ye bisikletlerimizle döndük ve Gürcistan'a doğru ilerledik. Gürcistan'ın ardından Özbekistan, Kırgızistan ve Kazakistan'ı bisikletlerimizle geçtik. Ardından Kazakistan'ın Almatı şehrinden Güney Kore'nin başkenti Seul'e uçtuk. Seul'den de Busan şehrine yaklaşık 1000 kilometre daha bisiklet sürdük ve Bileşmiş Milletler Anıt Mezarlığı'nı ziyaret ederek 6 bin kilometre boyunca bisikletimizde taşıdığımız Türk bayrağını görevlilere teslim ettik."

TÜM DÜNYAYI BİSİKLETLE GEZECEKLER

Seyahatlerini kendi birikimleri ile sürdürdüklerini belirten Yasemin Kuruca ise "Şu anda Japonya'nın Kyushu Adası'nı turlamaya devam ediyoruz. Buradan da Güney Doğu Asya'ya geçerek Tayland, Laos, Kamboçya ve Malezya'da bisiklet sürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yolculuğun tamamını bisikletle sürdürmek istediklerini ancak deniz aşırı ülkelere seyahat noktasında ya da bazı ülkelerin kara sınırlarında yaşananlar nedeniyle zorlandıklarını vurgulayan Kuruca, "Aslında bu yolculuğun tamamını bisikletle gerçekleştirmek istiyorduk. Ama bazı zorunluluklar nedeniyle zaman zaman farklı ulaşım araçları kullanmak zorunda kaldık" diye konuştu.

Üstüner de örnek olarak İran üzerinden Azerbaycan'a bisiklet ile geçmek istediklerini ancak Kovid-19 nedeniyle kara geçişleri kapalı olduğu için Azerbaycan'a giremediklerini ve İran'dan tekrar bisikletle Türkiye'ye döndüklerini ifade etti.

"TÜRK BAYRAĞINI 6 BİN KİLOMETRE TAŞIDIK"

Daha öncesinde yurt içinde birçok noktaya bisiklet turu ile ulaştıklarını da anlatan çift, bu yolculuklarının ilk uluslararası bisiklet yolculuğu olduğunu kaydetti.

Uluslararası bisiklet yolculuklarında sürücülerin ülkelerine ait bayrakları bisikletlerinde taşıdığını belirten Murat Üstüner, "Bu yolculuğa çıkarken ülkemizin bayrağını bisikletimizde taşıma kararı aldık ve yaklaşık 6 bin kilometre boyunca da taşıdık, taşımaya da devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti bayrağı sayesinde geçtiğimiz bütün ülkelerde büyük sevgi ve saygı gördük. Bu da bizi gururlandırdı ve gerçekten çok mutlu olduk" diye konuştu.

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