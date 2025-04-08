Bisikletli öğretmenin feci ölümü!
Sivas'ta kahreden bir kaza meydana geldi. Olayda bisiklet sürücüsü 58 yaşındaki Şenel Yılmaz adlı öğretmene bir otomobil çarptı. Hastaneye kaldırılan Yılmaz, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken kazaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı
Sivas'ta otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü Tarih Öğretmeni Şenel Yılmaz (58) hayatını kaybetti.
DHA'nın haberine göre kaza, sabah saatlerinde meydana geldi. A.E.B. (22) yönetimindeki otomobil, bisikletiyle giden Şehit Muhammet Onur Demir Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Şenel Yılmaz'a çarptı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü A.E.B. ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürülürken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
KAZA KAMERADA
Sivas’ta otomobilin çarptığı Tarih Öğretmeni Şenel Yılmaz'ın hayatını kaybetti kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Yılmaz'ın caddede bisikletiyle seyir halinde olduğu ve otomobilin hızla gelerek çarptığı görüldü.