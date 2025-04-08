Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Bisikletli öğretmenin feci ölümü! - Güncel haberler! | Son dakika haberleri

        Bisikletli öğretmenin feci ölümü!

        Sivas'ta kahreden bir kaza meydana geldi. Olayda bisiklet sürücüsü 58 yaşındaki Şenel Yılmaz adlı öğretmene bir otomobil çarptı. Hastaneye kaldırılan Yılmaz, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken kazaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 16:27 Güncelleme: 08.04.2025 - 16:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bisikletli öğretmenin feci ölümü!
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Sivas'ta otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü Tarih Öğretmeni Şenel Yılmaz (58) hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre kaza, sabah saatlerinde meydana geldi. A.E.B. (22) yönetimindeki otomobil, bisikletiyle giden Şehit Muhammet Onur Demir Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Şenel Yılmaz'a çarptı.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü A.E.B. ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürülürken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        KAZA KAMERADA

        Sivas’ta otomobilin çarptığı Tarih Öğretmeni Şenel Yılmaz'ın hayatını kaybetti kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Yılmaz'ın caddede bisikletiyle seyir halinde olduğu ve otomobilin hızla gelerek çarptığı görüldü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'tan Çin'e yeni tarife mesajı
        Trump'tan Çin'e yeni tarife mesajı
        İsrail basını: Trump Netanyahu'yu küçük düşürdü
        İsrail basını: Trump Netanyahu'yu küçük düşürdü
        Rusya-ABD görüşmeleri İstanbul'da yapılacak
        Rusya-ABD görüşmeleri İstanbul'da yapılacak
        Musk'ın Trump ile 'doğrudan' iletişime geçmeye çalıştığı iddiası
        Musk'ın Trump ile 'doğrudan' iletişime geçmeye çalıştığı iddiası
        Volkan Konak'ın şarkısını söylerken kalbi durdu
        Volkan Konak'ın şarkısını söylerken kalbi durdu
        Nisanda şubat soğuğu! Günler sürecek!
        Nisanda şubat soğuğu! Günler sürecek!
        Devlerin kasasından servet çıkacak!
        Devlerin kasasından servet çıkacak!
        İGDAŞ Genel Müdürü istifa etti
        İGDAŞ Genel Müdürü istifa etti
        Arda Güler'e dev kanca!
        Arda Güler'e dev kanca!
        MEB'den 'yaz tatili erkene çekilecek' iddialarına yanıt
        MEB'den 'yaz tatili erkene çekilecek' iddialarına yanıt
        Zarar 1.5 milyar lira
        Zarar 1.5 milyar lira
        Türkiye'de ikamet izniyle yaşayanların sayısı açıklandı!
        Türkiye'de ikamet izniyle yaşayanların sayısı açıklandı!
        Jurrasic Park gerçek mi oluyor? Nesli tükenen Ulu Kurt geri döndü!
        Jurrasic Park gerçek mi oluyor? Nesli tükenen Ulu Kurt geri döndü!
        Ezeli rakiplerin Perri savaşı!
        Ezeli rakiplerin Perri savaşı!
        Sokak yemeği kültürü nasıl ortaya çıktı?
        Sokak yemeği kültürü nasıl ortaya çıktı?