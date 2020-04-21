Pratik bir pastamı yapmanız gerekiyor. İşte size az malzemeyle güzel ve lezzetli bir pasta tarifi. Yerli malı haftası gibi günlerde yapabileceğiniz Bisküvili Etimek Pastası herkesin sevgilisi olacaktır. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.

Bisküvili Etimek Pastası Malzemeler:

2 paket tuzsuz etimek

1 paket kakaolu pötibör bisküvi

Etimekleri ve bisküvileri ıslatmak için:

1 su bardağı süt

2 yemek kaşığı toz şeker

Muhallebisi için:

3 su bardağı süt

4 yemek kaşığı toz şeker

1, 5 tepeleme yemek kaşığı un

1, 5 tepeleme yemek kaşığı nişasta

1 poşet krem şanti (yarım su bardağı süt ile çırpılacak)

Üzeri için:

1 paket çikolata sosu

Bisküvili Etimek Pastası Nasıl Yapılır?