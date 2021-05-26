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Pazar günü 31.000 doların altını gören Bitcoin'de toparlanma kısmen de olsa devam ediyor.

Bitcoin bugün yeniden 40.000 doların üzerine tırmanarak 40.760 doları gördü. Ancak dünyanın en büyük kripto parası bu seviyeyi henüz kalıcı olarak kıramadı.

TSİ 14.10 itibarıyla Bitcoin 39670 dolardan işlem göreüyor. Son 24 saatte yüzde 6 değer kazandı.

ETHEREUM'DA SERT ARTIŞ

Ethereum ise son 24 saatte yüzde 13 yükselerek 2808 dolara ulaştı. Binance Coin'deki yükseliş yüzde 16'yı bulurken Dogecoin yüzde 4 değer kazandı.

İlk 100'de yer alan kripto paraların 93'ü son 24 saatte yükseliş kaydetti.