Bitcoin'de düşüş

Kripto paralarda özellikle 5 Kasım'daki ABD seçimlerinin ardından yaşanan hızlı yükseliş yerini düşüşe bıraktı.

22 Kasım'da 99 bin 655 dolarla tarihi zirvesini gören Bitcoin dün 98 bin 700 doların üzerinde işlem görürken ani satışlar geldi. Dünyanın en büyük kripto parası gece saatlerinde 93 bin doların altına sarkarken bu noktadan tepki alımları geldi. TSİ 8.55 itibarıyla 94 bin 664 dolardan işlem gördü. Son toparlanmaya rağmen Bitcoin'deki günlük düşüş yüzde 3.6'yı buldu.