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        Haberler Ekonomi Kripto Para 1.2 milyar liralık Bitcoin'i var - Kripto Para Haberleri

        Net Holding'in 1.2 milyar liralık Bitcoin'i var

        Besim Tibuk'un Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Net Holding'in elindeki Bitcoinlerin değeri 1 milyar 201 milyon liraya ulaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2024 - 13:04 Güncelleme: 22.11.2024 - 13:07
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        1.2 milyar liralık Bitcoin'i var
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        İş insanı ve Liberal Demokrat Parti (LDP) Onursal Başkanı Besim Tibuk'un büyük ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Net Holding Bitcoin'deki yükselişten büyük bir varlık kazanımına imza attı.

        Net Holding'in son açıkladığı finansal sonuçlara göre firmanın 30 Eylül 2024 itibarıyla 352.67 Bitcoin'i bulunuyordu. Bilançoda yer alan bilgiye göre söz konusu tarihte bu Bitcoinlerin toplam değeri ise 540 milyon 351 bin TL'ye denk geliyordu.

        Bugün Bitcoin 100 bin doları zorlarken Net Holding'in kripto varlık toplamı da yaklaşık 1 milyar 201 milyon liraya ulaştı.

        MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIK İÇERİSİNDE SINIFLANDIRIYOR

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        Kripto varlık düzenlemeleriyle Bitcoin'in yasal olarak hangi varlık kategorisinde değerlendirileceğinin netleştirilmesi bekleniyor. Net Holding ise son bilançosunda Bitcoin'i 'maddi olmayan duran varlıkları' içerisine dahil etti.

        Herhangi bir fiziksel varlığı bulunmayan ve işletmenin belli bir şekilde yararlandığı veya yararlanmayı beklediği aktifleştirilen giderler ile belli koşullar altında hukuken himaye gören haklar ve şerefiyelerin izlendiği hesap grubuna 'maddi olmayan duran varlıklar' deniyor. Patent, telif, lisans, marka, ruhsat, yazılım programı, internet alan (domain) adı ve benzeri varlıklar bu sınıfta yer alır.

        Maddi olmayan duran varlıklar;

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