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Bitcoin son 3 gündeki kararsız seyrinin ardından bugün yukarı yönlü bir sıçrama gerçekleştirdi. Dünyanın en popüler kripto parası son 24 saatte yüzde 3.3 yükselerek 59.850 doları aştı.

TSİ 5.20 civarında 57.150 dolar civarında seyrenden Bitcoin, Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) bazı Bitcoin vadeli kontratları içeren borsa fonlarına (ETF) izin vereceğine yönelik haberlerle sıçradı.

Bloomberg, SEC'in incelediği 40 Bitcoin ETF'sinin bazılarına kesin olarak izin vereceğini bildirdi.

REKOR 64.830 DOLAR

Bu haberin ardından hızla yükselen Bitcoin saat 8.20 itibarıyla 59.890 dolara çıktı. Yani Bitcoin sadece 3 saatte yaklaşık yüzde 5 değerlendi.

Böylece, 14 Nisan'da 64.830 dolarla rekor kıran Bitcoin tarihi zirvesine 1 adım daha yaklaştı. Bugün gözler 60.000 dolarlık psikolojik seviyenin kalıcı olarak kırılıp kırılamayacağında olacak.

ETHEREUM DA HIZLI YÜKSELDİ

Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum da benzer bir şekilde yüzde 5.8'lik yükselişle 3.850 dolara çıktı.

Ancak en büyük iki kripto paradaki hızlı yükselişler henüz tüm altcoinlere yansımadı. Son 24 saatte piyasa değeri bakımından ilk 100'de yer alan kripto paraların 55'i dolar bazında yükseldi.