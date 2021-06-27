Bitcoin ve Dogecoine yönelik açıklamaları ile gündemden düşmeyen Elon Musk, manipülatif açıklamalar yaptığı yönünde eleştiriliyor. Elon Musk, hakkındaki iddialara yanıt vermek için Jack Dorsey ile buluşacak.

Geçtiğimiz aylarda Tesla ödemeleri için Bitcoin ile ödeme seçeneği sunmaya başlayan ve özellikle 2021'i ilk aylarında yaptığı Bitcoin yatırımlarıyla gündeme gelen Musk, geçtiğimiz haftalarda ani bir açıklama ile Tesla'nın Bitcoin ile ödeme seçeneğini askıya aldığını duyurmuştu. Musk, daha sonra yaptığı bir açıklamada konunun 'madenciliğin çevre dostu olmayışı' olduğunu ifade etmişti.

Jack Dorsey, konuşmacı olarak yer alacağı bir Bitcoin etkinliği için bir paylaşım yaptı. Bitcoin'in gelişmesi ve daha yaygın bir kripto olarak yoluna devam etmesi için ne gibi adımlar atılması gerektiğine yönelik eğitici bir etkinlik olacak olan 'The B Word' için Jack Dorsey tarafından yapılan paylaşım, Musk'ın gözlerinden kaçmadı.

Musk, Twitter'da görmeye alışık olduğumuz mizah dolu diliyle Jack Dorsey'in tweet'ine etkinliğin isminde bulunan 'B'ye ithafen 'Bicurious? (temel cinsel yönelimi dışında kalan ilişkilere de karşı olmayan kişiler için kullanılan bir kavram)' şeklinde yanıt verdi

Bunun üzerine Jack Dorsey, bu esprili yanıta ciddi bir karşılık vererek Musk'ı The B Word etkinliğine katılmaya davet etti. Dorsey, Musk'a etkinliğe birlikte katılmalarını, merak ettiği her şeyi sorabileceğini söyledi. Musk, ufak komikliklerine devam ettiği konuşmada, daveti kabul etti. 21 Temmuz'da gerçekleşecek olan etkinlikte, istikrarlı bir Bitcoin yatırımcısı olan Dorsey ile Musk'ın ne gibi konu başlıklarına değinecekleri şimdiden merak konusu.