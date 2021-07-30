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Bitcoin dün 39.200-40.600 dolar aralığında bir seyir izledi. Özellikle 40.500 seviyesinden gelen yoğun satışlar nedeniyle dünyanın en büyük kripto parası 40.000 dolarlık kritik seviyeyi kalıcı olarak kıramadı.

Bu sabah da dün olduğu gibi Bitcoin kısa bir süreliğine 40.000 doların üzerini gördü. Ancak sonra 39.780 dolara geriledi. Ayılarla boğaların bu çekişmesiyle Bitcoin söz konusu kritik seviyenin etrafında adeta dans eder hale geldi.

PİYASA GENELİNDE OLUMLU RÜZGARLAR

Bitcoin'de bu kararsız seyir devam ederken kripto para piyasası genelinde olumlu rüzgarlar esiyor. Ethereum son 24 saatte yüzde 4.9 değerlenerek 2.414 dolara çıktı. Binance Coin yüzde 1.4 değer kazanırken, Ripple'daki yükseliş yüzde 5.5'i buldu. Piyasa değeri bakımından en büyük 100 kripto paranın 78'i son 24 saatte dolar bazında değer artışına imza attı.

Son günlerde dünya genelinde artan koronavirüs vakaları ve Fed'in varlık alım programında değişikliğe gitmemesi kripto paralara ilgiyi artırdı.

Bitcoin son 1 haftada yüzde 21, Ethereum ise yüzde 16 yükseldi.