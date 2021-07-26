Bitcoin'de ani yükseliş yaşandı. Dün gece 2 civarında 34.537 dolardan işlem gören Bitcoin söz konusu saatte bir anda hızlı bir şekilde yükselmeye başladı.

BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin 39.250 dolara kadar yükseldi. Bu sabah itibarıyla ise Bitcoin 38.288 dolardan el değiştiriyor. Bitcoin son 24 saatte yüzde 11 değer kazandı.

Bitcoin'le beraber diğer kripto paralarda da yükselişler kaydedildi. Günlük yüzde 7.2 değerlenen Ethereum 2.300 doları aştı. Dogecoin'de ise yükseliş yüzde 13'ü buldu.

BİTCOİN NEDEN YÜKSELDİ?

Uzun zamandır düşüş eğiliminde hareket eden kripto paraların, bugün Bitcoin öncülüğünde sert yükselmesi gündemin odağına yerleşti. Geçen hafta 29 bin dolar seviyesine kadar gerileyen Bitcoin'in fiyatı, önceki güne göre yüzde 10'a yakın değer kazanarak 39 bin doların üzerine çıktı.

Analistler, teknoloji devi Amazon'un kripto para piyasasına girmeyi planladığı yönündeki henüz doğrulanmamış haberlerin, Bitcoin alımlarının güçlenmesinde etkili olduğunu bildirdi.