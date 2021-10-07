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Dün kripto para piyasalarında son derece hareketli bir gün yaşandı.

Bitcoin 51.000 doların altını görmesinin ardından hızlı bir yükselişe geçti ve 55.564 doları gördü. Yükselişlerde ünlü milyarder George Soros'un yatırım şirketi Soros Fund Management'ın Bitcoin aldığını açıklaması ve ABD'de SEC'in kripto paraları yasaklamayı düşünmediğini duyurması etkili oldu.

Bitcoin dün 55.000 doların üzerini görse de bu sabah itibarıyla henüz bu seviyeyi kalıcı olarak kıramadı. Saat 10.00 itibarıyla Bitcoin 54.581 dolara geriledi.

Dün 3.601 doları gören Ethereum ise 3.520 dolara çekildi.

POZİTİF AYRIŞTI

Gelen olumlu haberlerin etkisiyle kripto para piyasası diğer küresel varlıklardan olumlu ayrıştı. Avrupa ve ABD borsalarında artan enerji fiyatları ve enflasyon endişeleriyle düşüşler yaşanırken, doların güçlenmesi de altın fiyatlarını baskıladı. Böyle bir ortamda Bitcoin sıçrama yaptı.

Bugün 55.000 doların kırılıp kırılamayacağı takip edilecek.