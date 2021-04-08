Bitcoin krize yol açacak!

Kripto para madenciliği hayatımıza girdikten sonra küresel çapta yaşanan iklim krizi ve sürdürülebilirlik problemleri hızla artış gösterdi. Yüksek elektrik tüketimi nedeniyle artan karbon emisyonu, iklim krizi araştırmacılarını harekete geçirdi.

Shift Delete'in haberinde yer alan verilere göre; Bitcoin madenciliğinin Çin’de yıllık 130,5 milyon ton karbon emisyonuna sebep olduğunu belirten araştırmacılar, bu konunun iklim krizini tetiklediğinin altını çizdi. 2020 yılında Çin’in Bitcoin operasyonlarının yaklaşık yüzde 79’una sahip olduğu açıklandı.

Araştırma raporunda, ” Çinde’ki Bitcoin madenciliğiyle ilgili simülasyon oluşturuldu. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda 2024 yılında yıllık 296,59 Twh (Terawatt saat) elektrik tüketimine ulaşılacağı tespit edildi. ” ifadeleri yer alıyor.

Tsinghua Üniversitesi ve Çin Bilimler Akademisi araştırmacıları, sadece Çin’de 130 milyon tonu aşan karbon salınımı nedeniyle hükümetlerin karbon vergisini artırması gerektiğini açıkladı. Ayrıca Bitcoin madenciliği nedeniyle 2016 ile 2018 yılları arasında yaklaşık 13 milyon ton CO2 emisyonu oluştuğu yer alıyor.

Araştırmacılar, ” Donanım teknolojilerinin hızlı gelişimi nedeniyle madencilik sektöründe rekabet arttı. Birçok kripto para madencisi daha fazla kazanç elde edebilmek için sistemlerine yeni donanım ekliyor. Enerji tüketimini artıran bu hamle, hava kirliliğinin katlanarak artmasına sebep oluyor. Paris anlaşmasına imza atan ülkeler arasında yer alan Çin, emisyon azaltma çabasını kripto para madencileri nedeniyle karşılayamıyor. ” dedi.