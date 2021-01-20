Bitcoin, son 24 saatte yüzde 3.37 düşüşle 35,297.93 dolara gerilerken, birimin haftalık kazancı da yüzde 4.61 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de 670 milyar dolardan, yaklaşık 21 milyar dolarlık düşüşle 658 milyar dolara indi.

Artan kurumsal alımların da etkisiyle, 7 Ocak'ta tarihte ilk kez 1.0 trilyon dolar sınırını aşan toplam piyasa hacmi, bu düzeyin altına indikten sonra, Salı gününün ilk saatlerinde yükseldiği 1.0 trilyon üzerinde tutunuyor. Toplam piyasa hacmi günün erken saatlerinde 1 trilyon 8.15 milyar dolar düzeyindeydi.

Kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 83 birimin değeri düşerken, düşenlerden 9 birim de ilk 10 birimin arasındaydı.

Toplam 8,287 kripto para biriminin işlem gördüğü 34,256 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 65.0'ini Bitcoin oluşturuyordu.