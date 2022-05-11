Bitcoin fiyatları son 24 saatte yüzde 7'nin üzerinde değer kaybetti. Geçtiğimiz gün Ethereum fiyatı dün 2 bin 367 dolara kadar indi. Bununla birlikte Ethereum bugün 2 bin 371 lira seviyesinde işlem görüyor. Bitcoin ise 31 bin 193 dolardan işlem görüyor.

BITCOIN NEDEN DÜŞTÜ?

Küresel hisse senedi piyasalarındaki negatif seyre paralel olarak kripto para piyasalarındaki kayıplar da yoğunlaştı.

Piyasalardaki negatif seyirde, para politikasında sıkılaşma beklentilerinin artması, riskli varlıklardan kaçış ve dolar endeksinin 20 yılın en yüksek seviyesine ulaşması etkili oldu.

Analistler, yükselen enflasyonla mücadele için para politikası sıkılaşmasının ve likiditenin azalmasının yatırımcıları küresel piyasalarda riskli varlıklardan uzaklaştırdığını belirtti.