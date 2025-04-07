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        Haberler Ekonomi Kripto Para Bitcoin, tarife belirsizliğiyle 75 bin doların altına indi - Kripto Para Haberleri

        Bitcoin, tarife belirsizliğiyle 75 bin doların altına indi

        ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarife paketiyle ilgili devam eden belirsizlik nedeniyle Bitcoin, 75 bin doların altında düştü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 10:40 Güncelleme: 07.04.2025 - 10:40
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        Bitcoin, 75 bin doların altına indi
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        Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yaklaşık yüzde 10,58 azalarak 2 trilyon 390 milyar dolara geriledi.

        En büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı, son 24 saatte ABD'nin agresif gümrük vergisi politikasının olası sonuçlarına ilişkin belirsizliklerin etkisiyle yüzde 10'dan fazla düşerek 75 bin doların altına indi.

        TSİ 10.00 itibarıyla 74 bin 980 dolardan işlem gören Bitcoin'in haftalık değer kazancı ise yüzde 8,36 oldu.

        ABD'nin gümrük vergisi paketi, küresel ekonomik yavaşlamaya yol açabilecek geniş çaplı bir ticaret savaşının patlak verebileceğine dair endişeleri artırdı. Çin ve Avrupa Birliği (AB) de dahil olmak üzere birçok ticaret ortağı şimdiden karşı önlemler açıkladı. Bitcoin'in son günlerde yaklaşık 80 bin ila 85 bin dolar arasında işlem görmeye devam etmesi dikkati çekiyordu. Trump'ın 2 Nisan akşamı 185 ülkeye gümrük vergisi uygulayacağını açıklamasından önce, bir Bitcoin hala yaklaşık 87 bin dolar değerindeydi.

        Trump, seçim kampanyasında dijital varlıkları destekleyerek ABD'yi "Dünyanın kripto merkezi" yapma sözü vermişti. Ayrıca Trump'ın bir "Ulusal bitcoin rezervi planı" da bulunuyor.

        Donald Trump, dijital para birimlerinin destekçisi olarak görülüyor ancak şu ana kadar kripto destekçilerinin umutlarını yerine getiremedi. Bitcoin, Trump'ın göreve başladığı gün tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 109 bin doların üzerine çıkmıştı.

        Piyasa değeri bakımından 2. sırada yer alan Ethereum'un fiyatı da yaklaşık yüzde 22 değer kaybederek 1421 dolar seviyesine geriledi.

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