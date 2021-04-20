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Pazar günü ani bir düşüşle 60.000 dolardan 52.000 doların altına gerileyen Bitcoin dün toparlanarak 57.000 doların üzerine tırmanmıştı.

Bugün ise yeniden 55.000 doların altına gerileyerek 54.200 dolara düştü. Son 24 saatte Bitcoin yüzde 4.8 geriledi. Etherum'daki düşüş ise yüzde 7'yi buldu. Dünyanın en büyük 2. kripto parası 2.080 dolara geriledi.

Dün yaşanan sıçramaların ardından bugün altcoinlerde de sert düşüşler gözlemlendi. Binance Coin yüzde 8.1 düşüşle 490 dolara geriledi. Rippl'daki düşüş ise yüzde 16'yı buldu.

DOGECOIN FIRTINASI ESMEYE DEVAM EDİYOR

Popüler kripto paralarda bugünün istisnası ise Dogecoin oldu. Dogecoin son 24 saatte yüzde 18 değer kazanarak 0.40 doları gördü. Dogecoin'de haftalık yükseliş ise yüzde 462 oldu.

Piyasa değeri bakımından en büyük 100 kripto paranın 95'i son 24 saatte dolar bazında değer kaybetti.