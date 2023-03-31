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Bitkiler üzerinde yapılan son araştırmalar, ses çıkarmak için ağza gerek olmadığını gösterdi. Stresli, üzgün bitkilerin metrelerce öteden duyulan sesler çıkardıkları tespit edildi.

Cell dergisinde yayımlanan araştırma sonuçlarına göre, bitkiler gergin olduklarında damar sistemi içinde meydana gelen küçük kabarcıkların patlıyor ve bu bir şok dalgası üretiyor. Küçük kabarcıkların patlamasıyla meydana gelen sesin kavitasyonun sonucu olduğu düşünülüyor.

SUSUZ KALDIKLARINDA YA DA SAPLARI KESİLDİĞİNDE DAHA ÇOK...

New York Times'ta yer alan haberde, Tel Aviv Üniversitesi'den biyolog Lilach Hadany, "Beni rahatsız eden en açık konu bitkilerin ses sorunuydu. Kavitasyon en azından seslerin çoğu için en olası açıklama." dedi.

Hadany, Tel Aviv'de yarasa sesleri üzerine çalışan Yossi Yovel ile tanıştıktan sonra, bunu çözmek için ekip oluşturmaya karar verdi. Yetiştirmesi kolay ve iyi anlaşılmış genetiğe sahip oldukları için domates ve tütün bitkilerine odaklandılar.

Bitkiler, gövdelerine iki mikrofon yerleştirilerek ahşap kutunun içine koyuldu. Araştırmacılar bitkilerin sadece ses çıkarmadıklarını, susuz kaldıklarında ya da sapları kesildiğinde çok daha fazla gürültü çıkardığını tespit etti.

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