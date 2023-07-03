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Bitkin bulunan Anadolu yer sincabı, koruma altına alındı

Erzurum'da bitkin halde bulunan, Anadolu gelengisi olarak da bilinen Anadolu yer sincabı yavrusu, rehabilitasyon sürecinden sonra doğaya bırakılacak

Bitkin bulunan Anadolu yer sincabı, koruma altına alındı
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AA

Erzurum'da bir süre önce kırsal alanda bitkin halde sincap yavrusu gören vatandaşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdi.

DKMP’de görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak tarafından koruma altına alınan sincabın, yapılan ilk muayenesinde sağlık problemi olmadığı anlaşıldı.

Şırıngayla beslenmesi yapılıp ve bakımı özenle yürütülen sincap, yeterli büyüklüğe erişinceye kadar koruma altında kalacak.

Avuç içi büyüklüğündeki sincap, yetişkin hale gelince doğal yaşam alanına bırakılacak.

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